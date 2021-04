MARIO Falcone a déclaré qu’il échangeait son pack de six contre un ventre de bière depuis qu’il était père, mais qu’il fonctionnait toujours tous les jours.

L’ancienne star de Towie, 33 ans, a insisté sur le fait qu’il avait besoin de faire de l’exercice après que sa santé mentale ait eu du mal à être une «meilleure version de lui-même» pour son fils Parker.

Son père Mario, qui a un adorable fils de deux ans, Parker Jax, avec l’esthéticienne Becky, a parlé d’embrasser son père.

Il a dit: «En tant que parents, nous avons tout ce truc où vos enfants deviennent votre vie, ce qui est bien. Mais vous devez quand même prendre du temps pour vous.

Donc, le matin, je me lève et je m’entraîne pendant cette heure dont j’ai besoin. Ce n’est pas le cas, j’ai un pack de six, parce que je n’en ai pas.

Ces jours sont révolus depuis longtemps. Je me contenterai de mon ventre de bière tous les jours. C’est plus l’aspect mental. «

Mario a parlé de sa bataille pour la santé mentale et de la façon dont il va jusqu’à éteindre son téléphone le soir et se promener pour se réinitialiser.

S’adressant au podcast parental de Ben Hanlin, demi-finaliste de Dancing on Ice Ben se comporte papa», a-t-il déclaré:« C’est cette routine et ce facteur de bien-être. Même le soir, je vais me promener seul quand Parker sera couché.

Je laisse mon téléphone à la maison, je le réinitialise et je réfléchis. Avant Parker, je n’avais jamais eu de passe-temps. Maintenant je joue au golf. En général, j’y vais une ou deux fois par semaine.

Parce que j’ai eu mon temps, quand je rentre à la maison, je me lance et je suis prêt à être papa. Je préfère être une meilleure version de moi-même pendant les heures que je suis là-bas plutôt que d’être rancunier. «

Pendant ce temps, Mario a récemment crédité sa grande sœur Giovanna Fletcher pour lui avoir sauvé la vie «sans aucun doute» à la suite d’une tentative de suicide.

La personnalité d’ITVBe a parlé franchement de l’intervention de la reine de la jungle I’m A Celebrity lorsqu’il a tenté de se suicider en faisant une overdose de pilules et de champagne en 2012.

Cela fait suite à la rupture très médiatisée de Mario avec la co-vedette de Towie, Lucy Mecklenburgh.

Le père d’un enfant s’est ouvert sur l’auteur et animatrice de podcast Giovanna dans la nouvelle édition de Bonjour! Magazine, et a déclaré: «Le ‘Mama Gi’ que nous avons vu à la télévision… elle a toujours été cela.

«Elle est super organisée en cas de crise et savait quoi faire et m’a amené à suivre des conseils.

« En tant qu’homme, vous avez votre garde et j’ai senti que je devais faire ce genre de bravade, mais elle m’a dit » vous devez vous ouvrir « .

« Cela m’a sauvé la vie sans aucun doute. »