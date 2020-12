La star de The Only Way Is Essex, Mario Falcone, a parlé de la lutte contre la solitude alors qu’il s’habituait à être un père au foyer.

L’ancienne star de télé-réalité de 32 ans était ravie d’accueillir son fils Parker, deux ans, avec sa fiancée Becky Miesner en 2018 – mais ce n’était pas toujours facile.

Le partenaire de Mario est finalement retourné travailler en tant que maquilleur, ce qui signifie que la star de la télévision a été chargée de s’occuper seule de leur fils.

Alors que Mario soutient que c’était « incroyable » de pouvoir rester à la maison avec Parker, il a également révélé qu’il faisait parfois face à la solitude.

Mario a maintenant rejoint la campagne de Noël ensemble du Soleil et espère sensibiliser davantage et encourager plus de communication sur le fait de se sentir seul.

« En tant qu’homme, vous pourriez ne pas admettre que vous êtes seul. Personne n’aime montrer des signes de lutte, surtout en tant que parent », a-t-il déclaré à la publication.







(Image: mariofalcone / Instagram)



«Il y a tellement de parents qui jugent et beaucoup de parents policiers sur Instagram – c’est comme si vous étiez en concurrence avec tout le monde.

Le père de l’un a ajouté: «Les gens ont trop peur pour admettre qu’ils trouvent les choses difficiles.

« Je veux répéter que c’était incroyable de passer du temps avec Parker, mais ça a détruit l’âme, »







(Image: mariofalcone / Instagram)







(Image: mariofalcone / Instagram)



Mario – dont la sœur Giovanna Fletcher a récemment remporté Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! – a également expliqué qu’il ne voulait pas gémir à sa partenaire lorsqu’elle rentrait du travail.

De plus, alors que Becky a pu rencontrer des amis qui avaient également des enfants, Mario a suggéré que ce n’était généralement pas le cas pour les papas de rencontrer leurs enfants.

Il a poursuivi: «J’étais à la maison toute la journée sans personne d’autre et il n’y avait pas d’autres pères avec qui faire des choses.







(Image: mariofalcone / Instagram)



« C’était la chose la plus destructrice d’âme et la plus solitaire qui soit. »

Mario est devenu célèbre lorsqu’il est apparu dans l’émission de téléréalité basée dans l’Essex en 2011. Il est également apparu sur CelebrityBig Brother en 2013.

Alors que Mario a admis se sentir seul dans le passé, le fier papa a également partagé de nombreux moments adorables avec Parker sur les réseaux sociaux alors que la jolie famille se préparait pour Noël.

