Mario Draghi signale sa volonté de rester Premier ministre dans un discours au Sénat

Pour l’Italie, une nation aux gouvernements notoirement instables, garder Draghi à la barre montrerait le désir de stabilité à une époque d’inflation, de réformes en cours, de décisions budgétaires et de sécheresse extrême dans le nord du pays. Cela permettrait également à l’Europe de conserver l’un de ses dirigeants les plus respectés alors qu’elle tente de maintenir son unité face à la Russie face aux pénuries d’énergie.

Giuseppe Conte, le leader du Mouvement cinq étoiles vaguement populiste et fondateur, s’est disputé avec Draghi et a déclaré que les priorités de son groupe étaient ignorées. Les dirigeants des partis de droite sont convaincus qu’ils pourraient gagner le pouvoir chaque fois que l’Italie organise un vote, ce qui les incite à des élections anticipées.

Dans son discours au Sénat, élevant parfois la voix, Draghi a célébré le travail du gouvernement pour aider l’Italie à traverser les phases aiguës de l’urgence pandémique et, plus récemment, pour se démener pour obtenir des sources d’énergie alternatives au milieu de la guerre. Mais il a noté qu’au cours des derniers mois, les partis politiques ont montré un désir croissant de se distinguer, ce qui a conduit à des divisions, notamment une décision la semaine dernière du Mouvement cinq étoiles de boycotter un vote parlementaire.

Lorsque Draghi s’est rendu au palais présidentiel la semaine dernière et a offert sa démission au président italien Sergio Mattarella, de nombreux experts ont pensé que Draghi avait déterminé que les fractures étaient irréparables et qu’il ne voulait pas participer à la conduite d’un gouvernement chaotique jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais Mattarella a rejeté la démission de Draghi et l’a renvoyé au Parlement, lui donnant un peu de temps pour repenser la question pendant que les parties tenaient des pourparlers.

Entre-temps, Draghi a reçu de nombreuses supplications pour rester un peu plus longtemps, notamment de la part de plus de 2 000 maires dans une pétition. Les sondages montrent que les deux tiers des Italiens veulent que Draghi reste. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a écrit un éditorial dans Politico disant que “l’Europe a besoin de dirigeants comme Mario”.

Chaque fois que Draghi quittera son poste, cela inaugurera des changements majeurs à Rome : toute élection favoriserait un groupe de partis de centre-droit et d’extrême-droite susceptibles de se regrouper. Certains de ces partis ont eu des opinions eurosceptiques et pro-russes dans le passé, bien que l’approche qu’ils adopteraient au pouvoir ne soit pas claire. Giorgia Meloni, dont le parti nationaliste des Frères d’Italie est le plus populaire d’Italie et est le seul groupe d’opposition, a soutenu l’Ukraine contre la Russie.