Mario Draghi: Que signifiera un nouveau gouvernement dirigé par des technocrates pour l’Italie et l’UE au sens large?

L’Italie a un nouveau Premier ministre. Cette fois, le porte tournante de l’arène politique italienne a rédigé en Mario Draghi, l’ancien chef de la Banque centrale européenne connu pour son « tout ce qu’il faut » approche en son temps crédité de sauver l’euro.

Il n’est pas non plus le premier technocrate à mener l’Italie de la catastrophe.

Mario Monti, économiste et ancien commissaire européen, était un autre «Super Mario» engagé en 2011 pour lutter contre la crise de la zone euro.

«À l’époque, comme aujourd’hui, la perception était que la politique était incapable de faire face à la situation», a déclaré Lisa Zanotti, chercheuse associée à l’Université Diego Portales.

Ecrire pour le London School of Economics, elle a ajouté que la tendance de l’Italie à détourner le pouvoir vers les technocrates lorsque les choses tournent au sud pourrait ne pas être particulièrement positive pour la démocratie à long terme.

Mais ce n’est pas le problème immédiat pour le Premier ministre Draghi et son nouveau gouvernement; les crises actuelles de la santé et des finances passeront plutôt en premier.

Plus de 93000 personnes sont décédées en Italie à la suite de la pandémie de coronavirus, qui a également aggravé des perspectives économiques déjà négatives.

La troisième économie de l’UE, derrière celle de l’Allemagne et de la France, connaît actuellement sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

« L’accent de Draghi sera mis sur la lutte contre les incendies », a déclaré à Euronews le Dr Luigi Scazzieri, chercheur au Centre pour la réforme européenne (CER). « Premièrement, il faut s’assurer que la campagne de vaccination s’accélère. Deuxièmement, veiller à ce que l’économie italienne se rétablisse rapidement, en dépensant l’argent du fonds de relance de l’UE de manière à maximiser la croissance potentielle. »

Le déploiement des vaccins dans l’UE a été tristement lent en raison de délais plus lents pour l’obtention de contrats avec les sociétés pharmaceutiques et pour l’approbation des vaccins.

Par rapport aux autres États membresCependant, l’Italie a été plus rapide que la plupart des autres – bien qu’elle ait donné la priorité aux travailleurs de la santé, ce qui signifie que de nombreux citoyens vulnérables restent à risque.

Pendant ce temps, les décisions sur la façon de dépenser 209 milliards d’euros de fonds de relance de l’UE peuvent sembler faciles, surtout si on les compare à la tâche inverse de Monti en tant que Premier ministre sur la façon de relever l’austérité, mais cela comporte ses défis, à savoir: dépenser de l’argent est simple; c’est la réforme structurelle qui l’accompagne qui ne l’est pas.

Afin d’accéder à l’argent, qui fait partie d’un coffret de 750 milliards d’euros de subventions et de prêts de l’UE, les États membres doivent élaborer des plans d’ici la fin avril qui alignent la reprise sur les lignes directrices fixées par Bruxelles.

Cela comprend, par exemple, l’allocation d’au moins 37% à la transition d’une économie plus verte et 20% à des initiatives de numérisation des économies. Pour l’Italie, cela signifie réduire la paperasserie – ce pour quoi elle est bien connue – et promouvoir davantage de concurrence dans l’économie.

« Draghi a également parlé de réformes plus larges du système fiscal, de l’administration publique et de la justice en Italie », a déclaré Scazzieri. « Mais ces réformes seront difficiles car elles exigeront beaucoup de temps et de capital politique. Et il sera difficile d’amener sa coalition disparate à s’entendre sur une position commune. »

Il a ajouté: « Les problèmes de Draghi seront pires si la pandémie ne s’atténue pas d’ici cet été et des verrouillages s’avèrent également nécessaires plus tard cette année. »

Comment l’Italie est-elle arrivée ici?

L’ancienne coalition italienne, dirigée par Giuseppe Conte, a été secouée à la mi-janvier après que Matteo Renzi, un autre ancien Premier ministre et chef du parti Italia Viva, ait décidé de se retirer du gouvernement. Cela a laissé Conte sans majorité.

Pourquoi? Parce que Renzi n’était pas d’accord avec le plan de Conte pour dépenser l’argent de récupération. Il souhaitait entre autres une plus grande contribution au plan, notamment en demandant à Conte d’abandonner le contrôle des services de sécurité.

Conte a démissionné plus tard.

« Dans une république parlementaire comme l’Italie, la démission du Premier ministre déclenche un point de décision pour le président de la république », a déclaré Giovanna De Maio, boursière non résidente à la Établissement Brookings. « Le président Sergio Mattarella pourrait soit demander au gouvernement existant de faire face à un vote de confiance au parlement, soit mener des consultations avec tous les partis politiques pour explorer les possibilités de créer une coalition gouvernementale alternative.

« Il a choisi ce dernier et, dans ce cas, a chargé le président de la Chambre, Roberto Fico, d’explorer les options. Si les consultations échouent – ce qu’elles ont fait – le président de la république peut faire l’un des deux appels suivants: dissoudre le parlement et convoquer de nouvelles élections, ou charger une personnalité institutionnelle (généralement extérieure à la politique) de former un nouveau gouvernement qui doit faire face à un vote de confiance au parlement existant.

« Pour cela, Mattarella a nommé l’ancien gouverneur de la BCE Mario Draghi. »

De Maio a ensuite noté que le président italien avait fait valoir que si les élections sont cruciales, les contraintes techniques et de temps pendant une pandémie l’emportaient sur tout le reste.

« Les élections nécessitent au moins deux mois de préparation, pendant lesquels la campagne et les élections elles-mêmes impliqueraient des risques sanitaires », a-t-elle déclaré.

« De plus, l’absence d’un gouvernement exécutif pleinement habilité pourrait retarder les vaccinations et l’élaboration du plan économique demandé par la commission européenne avant que l’Italie puisse accéder au financement de la facilité de relance de l’UE. »

Alors, en quoi un gouvernement Draghi sera-t-il différent?

« Les priorités de Draghi sont les mêmes que celles qu’un autre gouvernement aurait eues », a déclaré Scazzieri. «La principale différence est qu’il n’est pas un homme politique et qu’il s’intéresse avant tout à produire des résultats plutôt qu’à rester au pouvoir.

« Au moment de décider comment dépenser le fonds de relance, sa priorité sera de maximiser l’impact de ne pas être réélu. Et son autorité signifie qu’il a une dynamique substantielle dans ses premiers mois au moins. »

Il a certainement de l’autorité: compte tenu de son héritage international avec la zone euro, de son taux d’approbation de 71% et de sa chute de nom des indices boursiers en hausse, Draghi est un choix populaire.

L’homme de 73 ans dispose également d’une large majorité au parlement; sa large coalition est constituée de politiciens de presque tous les partis italiens, ainsi que de quelques autres technocrates ajoutés. Cela inclut le directeur général de la Banque d’Italie Daniele Franco et le physicien Roberto Cingolani.

Qu’en est-il de son influence dans l’UE?

« Une personnalité de premier plan comme Mario Draghi – qui a une expérience de haut niveau dans les institutions européennes – pourrait prendre des positions potentiellement plus fortes dans les arènes internationales et européennes », a déclaré De Maio. « Sous sa direction, l’Italie pourrait acquérir plus de poids politique au sein de l’UE, défiant le leadership franco-allemand en Europe et dans ses relations avec les États-Unis. »

Teresa Coratella, du Conseil européen pour les relations étrangères, a ajouté que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient également d’autres choses en tête.

La première quittera bientôt ses fonctions, tandis que la seconde devra être réélue l’année prochaine.

« Le rôle que Draghi peut jouer dans cet élan très délicat de l’Europe est très important », a-t-elle déclaré.

Pour Scazzieri, le sentiment était similaire, affirmant également que Draghi essaierait probablement de « détourner les règles de l’UE d’un retour prématuré à l’austérité » et pourrait « orienter l’UE vers un fonds de relance 2.0 si cela s’avère nécessaire ».

« Mais Draghi ne pourra pas faire de miracles », a-t-il ajouté. « D’autres dirigeants le respecteront et l’écouteront, mais ils continueront d’être soumis à leurs contraintes et incitations politiques nationales et sauront également que Draghi ne sera peut-être pas longtemps Premier ministre italien. »

