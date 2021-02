Mario Draghi présente le nouveau cabinet italien après la révolte des fonds européens

Le Premier ministre italien Mario Draghi. Barcroft Media | Barcroft Media | Getty Images

LONDRES – Le nouveau Premier ministre italien Mario Draghi transforme déjà la scène politique à Rome et fait exploser les marchés boursiers. Dans le sillage d’un nouveau chaos politique, l’ancien président de la Banque centrale européenne a été appelé à devenir le nouveau dirigeant de l’Italie et à sauver son économie turbulente. Son arrivée a été qualifiée de « meilleure que prévu » après avoir recueilli un large soutien politique et endigué la menace des forces populistes. Draghi, qui a prêté serment samedi, a présenté son cabinet ce week-end – un groupe composé principalement de politiciens de différents partis et de quelques technocrates dans des ministères clés également. « C’est le meilleur résultat possible, et meilleur que ce à quoi je m’attendais, car cela offre un certain degré de stabilité et de responsabilité politique », a déclaré dimanche Erik Nielsen, économiste en chef du groupe chez UniCredit. Draghi a réussi à recevoir le soutien de la plupart des principales forces politiques en Italie, à la suite de préoccupations selon lesquelles une équipe technocratique pure aurait une courte durée de vie. La prochaine élection générale en Italie n’est prévue que début 2023.

Le retour de Mario Draghi, aujourd’hui Premier ministre italien, a radicalement changé le paysage politique.

En assurant un large soutien politique et une équipe diversifiée, Draghi a déjà amélioré les perspectives de l’Italie. Les analystes sont devenus plus optimistes sur les emprunts d’Etat italiens, citant «des attentes d’une utilisation plus efficace des fonds NGEU (Next Generation EU), des réformes structurelles et de meilleures perspectives en termes de vaccination», selon une note d’UniCredit. Dans le même temps, le principal indice boursier italien a grimpé de plus de 7% depuis le début du mois. Les analystes de Barclays estiment que la croissance économique reprendra également au second semestre. « Le retour de Mario Draghi, aujourd’hui Premier ministre italien, a radicalement changé le paysage politique », ont également déclaré lundi des analystes de Barclays dans une note. Ils ont expliqué que le vainqueur de la crise politique d’un mois semble être le parti anti-immigration Lega. Le PD plus centriste s’était auparavant opposé à unir ses forces avec Lega et cette nouvelle unité a créé des tensions au sein du parti. Pendant ce temps, l’autre grand parti, le Mouvement cinq étoiles, a vu des divisions internes lors de l’approbation du poste de Premier ministre de Draghi la semaine dernière.

Populisme dormant