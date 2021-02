Aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, l’Italie natale de M. Draghi, confrontée à une pandémie catastrophique de Covid-19, à un désastre économique imminent et à une crise politique qui a mis en lumière la paralysie de sa classe politique, s’est tournée vers M. Draghi, un titan de l’Europe qui porte le sobriquet Super Mario, comme celui qui a eu ce qu’il fallait pour sauver le pays.

«Vaincre la pandémie, achever la campagne de vaccination, offrir des réponses aux problèmes quotidiens des citoyens, relancer le pays sont les défis auxquels nous sommes confrontés», a déclaré M. Draghi dans son discours à la nation mercredi.

L’Italie est peut-être dans sa période la plus périlleuse depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu’elle fait face à une bataille multiforme sur la santé, l’économie et une paralysie et une frustration sociales profondes. Le pays devrait recevoir plus de 200 milliards d’euros, soit environ 240 milliards de dollars, de fonds de secours de l’Europe – un véritable plan Marshall pour son avenir – et les doutes sur la capacité du gouvernement sortant à absorber et à dépenser correctement l’argent ont contribué à son effondrement.

M. Draghi est par contre considéré comme étant uniquement capable de gérer de telles sommes. Sa direction, après des années de leadership tumultueux du Premier ministre Giuseppe Conte, un avocat jusque-là inconnu et idéologiquement incohérent qui a pris la direction des nationalistes, des populistes et de l’establishment de centre-gauche, augmenterait immédiatement la stature internationale, la crédibilité et le poids du pays à Bruxelles.