Le président italien Sergio Mattarella a convoqué mercredi l’ancien chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi pour des entretiens et semble certain de lui demander de former un gouvernement d’unité nationale pour lutter contre le coronavirus et les crises économiques.

M. Mattarella a pris sa décision quelques minutes seulement après avoir appris que les pourparlers visant à sauver la précédente coalition au pouvoir s’étaient effondrés.

« J’ai le devoir de faire appel à toutes les forces politiques (pour soutenir) un gouvernement de haut niveau », a déclaré le chef de l’Etat.

M. Draghi est largement reconnu pour avoir tiré la zone euro du bord de l’effondrement en 2012, s’engageant à faire «tout ce qu’il faut» pour sauver la monnaie unique européenne.

Il a en grande partie disparu des yeux du public depuis la fin de son mandat à la BCE en octobre 2019, mais son nom est devenu un Premier ministre potentiel ces dernières semaines compte tenu des troubles sanitaires, économiques et politiques qui frappent l’Italie.

