Mario double le soutien de Tory Lanez après un contrecoup de lettre

Lorsque Mario est devenu la dernière célébrité exposée pour avoir écrit une lettre de soutien à Tory Lanez, des fans déçus ont traîné la bromance R&B, puis ont arraché sa victoire à Verzuz plus rapidement que la chaîne de New New.

Les utilisateurs des médias sociaux ont déjà renvoyé Iggy Azealia en Australie pour avoir défendu le personnage de Tory dans une lettre à son juge. La journaliste de la salle d’audience Meghann Cuniff a révélé que le chanteur de R&B Mario avait également demandé la clémence pour le tireur reconnu coupable de Megan Thee Stallion. Les utilisateurs des médias sociaux ont demandé comment Mario était Stevie Wonder aux balles et aux coups présumés avant la condamnation de 10 ans de Tory.

Lettre de Mario au juge en faveur de Tory Lanez

Le chanteur R & B Mario a également écrit une lettre au juge avant que Tory Lanez ne soit condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. « Je n’ai jamais vu Tory agir hors de son caractère de manière à blesser quelqu’un. »

– Mario Barret pic.twitter.com/tvX7Oe0CRe – Meghann Cuniff (@meghanncuniff) 10 août 2023

« Tory est le genre de personne qui ne cherche pas de documents ou de codes de triche », a expliqué Mario, tout en demandant la clémence pour le récidiviste. « Il travaille plus dur que presque tous ceux que je connais dans ce métier. J’ai vu Tory lutter en tant qu’artiste indépendant contre un système qui tentait de l’opprimer à cause de son travail acharné et de son dynamisme. Mario aurait écrit le 23 juillet 2023.

Les utilisateurs de Twitter ont souligné que l’équipe de Tory avait apparemment fait des heures supplémentaires pour retourner avec succès l’industrie et le public contre Megan Thee Stallion, une femme noire confrontée au racisme, au sexisme et à une campagne de harcèlement de la part de son agresseur. Une grande partie de la base de fans de Tory a semblé grandir après avoir tiré sur Megan et l’avoir publiquement trollée à ce sujet.

Vous devez tous comprendre que les gens ont leurs propres agendas. Iggy n’a pas été chaud musicalement et Mario non plus. Tory a utilisé des hasbeens pour son propre gain personnel et je suppose qu’ils essayaient également de l’utiliser pour relancer leur carrière https://t.co/kDC8Pr1SQC — Lex (@lEX_RATED3) 11 août 2023

Mario. Après la fusillade, il a tweeté son soutien à Meg. Puis il fait une chanson avec t*ry l’année dernière. Il double le LIVE de femmeitforward mais le remplace par d’autres personnes. Et il écrit une lettre de soutien au juge. His est 1 des 76 lettres pic.twitter.com/Lao70kIVnI — attendez (@snclre) 10 août 2023

Mario a continué à peindre Tory comme un père de famille dont « l’enfant le changeait en tant qu’homme » malgré les multiples allégations d’agression contre lui.

Il a affirmé: «La situation actuelle est une surprise pour beaucoup d’entre nous qui connaissent personnellement Tory. Je n’ai jamais vu Tory agir hors de son caractère de manière à blesser quelqu’un.

c’est Mario qui était là la nuit où Tory a agressé August Alsina, puis a peint Tory comme un individu incapable de faire du mal. vous ne parlez pas à un recruteur. c’est la prison omg. 😭 – AJ (@callherlisa) 10 août 2023

Cependant, il aurait été présent la nuit où les conservateurs ont donné un coup de poing à August Alsina pour une poignée de main pendant que les trois tournaient ensemble. La petite terreur portant des outils a été expulsée de la programmation de Fall Back In Love en raison de ce qu’August a appelé « une agression ».

Mario était littéralement en tournée avec Tory Lanez quand il a été expulsé pour avoir agressé August Alsina

« Nous nous sommes souvent parlé au téléphone et avons prié les uns avec les autres. Tout ce que je peux demander et prier, c’est que lui et son fils soient traités équitablement », conclut la lettre.

La lettre a continué de susciter la controverse, amenant les fans à applaudir sur les réseaux sociaux.

Découvrez le contrecoup de Mario soutenant Tory Lanez après le retournement.