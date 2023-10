Mario Cristobal refusant de s’agenouiller conduit au miracle Georgia Tech de 44 verges TD dans l’embarras pour Miami

Ayant eu l’occasion de se mettre à genoux et de manquer de temps dans ce qui aurait été une victoire du n ° 17 Miami contre Georgia Tech, une décision de l’entraîneur Mario Cristobal de faire passer le ballon aux troisième et 10 des Yellow Jackets 30 La ligne de verges a fini par coûter la victoire aux Hurricanes. Georgia Tech s’est finalement imposé 23-20 samedi soir grâce à une improbable passe de touché de dernière seconde sur un jeu que les Yellow Jackets n’auraient même pas dû pouvoir tenter.

Peut-être plus improbable que le touché est la façon dont Georgia Tech s’est mise en position de gagner le match. Miami avait le ballon et menait 20-17 avec :33 au compteur. Georgia Tech n’avait plus de temps mort, mais Cristobal – plutôt que de mettre le ballon à genoux en formation de victoire – a décidé d’appeler un jeu offensif. Le porteur de ballon Don Chaney Jr. a échappé le ballon et Georgia Tech a récupéré, un jeu qui a résisté après examen officiel.

« Quand le trajet a démarré, il allait être à 1:57 et nous pourrions brûler environ 1:27, puis il a été recalibré », Cristobal a dit après le match. « Nous aurions dû prendre un temps mort à la fin. Nous pensions qu’il pouvait marquer le premier essai et nous avons parlé de deux mains sur le ballon, mais ce n’est pas suffisant. Ça y est, nous avons raté le ballon et ils ont parcouru 75 mètres. en deux jeux. Il n’y a aucune excuse.

« Nous déplacions le tas et nous avons fait un assez bon entraînement. Je ne vais pas trouver une excuse pour cela et dire que nous aurions dû faire ceci ou cela. Parfois, nous pouvons nous laisser emporter. Mais j’aurais simplement dû intervenir et a dit: ‘Hé, mets-toi à genoux.' »

Après que les Yellow Jackets aient reçu le chiffre d’affaires, le quart-arrière des Yellow Jackets, Haynes King, a tiré sur le fusil de chasse sur la ligne des 44 verges de Miami à 10 secondes de la fin. Ses lectures initiales n’étaient pas ouvertes, alors il se précipita vers sa droite. Au même moment, le receveur large Christian Leary s’est dirigé vers la zone des buts, attrapant le ballon et chargeant dans la zone des buts. Au lieu de risquer un point supplémentaire bloqué, les Yellow Jackets ont mis le ballon à genoux lors de la tentative de point supplémentaire. Miami a récupéré le ballon avec :02 à jouer, mais la défense de Georgia Tech a tenu après que Miami ait tenté un dernier jeu désespéré avec plusieurs latéraux.

Dans une tournure folle des événements, pratiquement la même chose s’est produite à Cristobal lorsqu’il était entraîneur de l’Oregon vers la fin d’une défaite en prolongation en 2018 contre Stanford. Dans ce match, l’équipe de l’Oregon de Cristobal détenait une avance de 31-28 sur Stanford dans les dernières minutes. Alors que Stanford avait un temps mort qui aurait empêché l’Oregon de pouvoir exécuter complètement le chronomètre, quelques genoux auraient conduit l’Oregon à probablement faire un botté de dégagement avec 10 secondes à jouer, laissant Stanford avec très peu de temps pour obtenir en position de panier. Au lieu de cela, l’Oregon a cédé la place à CJ Verdell sur un jeu de deuxième et deux, et Verdell a tâtonné. Stanford a récupéré, a lancé un panier pour forcer la prolongation et a remporté le match 38-31. La décision de ne pas s’agenouiller a alors été remise en question, mais elle était certainement plus défendable que ce qui s’est passé contre Georgia Tech, car les Hurricanes auraient pu terminer le match en s’agenouillant.