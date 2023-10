Mario Cristobal de Miami assume l’entière responsabilité de la décision de ne pas manquer de temps

L’entraîneur de Miami, Mario Cristobal, a réitéré lundi qu’il assumait l’entière responsabilité du fait que les Hurricanes ne se soient pas mis à genoux dans les dernières secondes de leur défaite contre Georgia Tech, même si la coordinatrice offensive Shannon Dawson a révélé qu’il avait en fait annulé le jeu au cours duquel le ballon avait été échappé.

« J’ai fait la mauvaise décision », a déclaré Cristobal.

Miami menait Georgia Tech 20-17 et aurait pu être en formation de victoire – se mettant à genoux pour essentiellement mettre fin au match – lorsqu’un jeu en cours a été appelé. Don Chaney a échappé le ballon à 26 secondes de la fin et Georgia Tech a pris le relais sur sa propre ligne de 26 verges.

Il a fallu quatre jeux aux Yellow Jackets – un échec, un gain de 30 yards, un smash pour arrêter le chronomètre et une passe de 44 yards avec 2 secondes à jouer – pour trouver la zone des buts et gagner 23-20, donnant à Miami (4- 1, 0-1 Atlantic Coast Conference), sa première défaite de l’année.

« Ce que nous avons fait à la fin était une mauvaise décision », a déclaré Dawson. « Je l’ai appelé. C’est comme ça. J’aurais aimé que nous fassions quelque chose de différent, mais nous ne l’avons pas fait. Je dois vivre avec. … Je ne vais pas m’asseoir ici et suivre le processus avec vous, les gars. Ce qui se dit dans les écouteurs est entre nous, et finalement, j’ai annoncé la pièce. Et je peux vivre avec. Ce n’était pas la bonne chose à faire.

Cristobal a déclaré immédiatement après le match qu’il aurait dû intervenir et appeler à se mettre à genoux et ne blâmer personne d’autre lundi – affirmant qu’il en prenait « l’entière responsabilité ».

Miami a perdu huit places au n°25 du Top 25 AP après la défaite, et on a demandé à Cristobal comment l’équipe récupérerait à temps pour se préparer à un voyage pour affronter le n°12 de Caroline du Nord ce week-end.

« Vous le faites avec honnêteté et transparence, allez réparer tout ce que nous pouvons faire de mieux et réalisez l’opportunité qui s’offre à nous », a déclaré Cristobal. « Le football ressemble beaucoup à la vie. Nous devons à nous-mêmes et à nos joueurs, à toute notre organisation, comme nous le faisons avec nos propres familles, de nous regarder droit dans les yeux et d’exiger le meilleur, la vérité absolue les uns des autres, afin que nous puissions peut avancer. »

Miami a demandé à l’ACC une explication sur les raisons pour lesquelles Chaney n’a pas été rejeté et pourquoi la pièce n’a pas été annulée après examen. Cristobal a déclaré que la ligue n’avait pas encore donné de réponse à Miami.

Les commentateurs et les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont, comme on pouvait s’y attendre, pas été gentils avec Miami ces derniers jours pour l’erreur de ne pas s’agenouiller – et pour la façon dont le receveur de Georgia Tech, Christian Leary, a soutenu deux défenseurs, dont la sécurité All-America Kam Kinchens, pour la victoire. score.

Cristobal a déclaré que les joueurs avaient réagi de la bonne manière, c’est tout ce qu’il pouvait demander. Il a également déclaré à Chaney, Kinchens et à tous les autres joueurs présents sur le terrain dans les 26 dernières secondes qu’ils n’étaient en aucun cas responsables des événements finaux qui ont conduit à la défaite.

Tout le blâme, insiste-t-il, lui revient.

« Vous traversez des épreuves et parfois vous n’êtes pas préparé et parfois vous avez encore des conflits, mais la famille reste unie », a déclaré le coordinateur défensif Lance Guidry. « Et c’est ce que nous prêchons ici. »

Reportage de l’Associated Press.

