Mario Cristobal aborde la décision de ne pas s’agenouiller, ce qui coûte la victoire à Miami contre Georgia Tech

Miami avait une victoire en main contre Géorgie Tech samedi soir jusqu’à ce qu’un échappé alors que les Hurricanes auraient autrement pu s’agenouiller, le match a donné la vie aux Yellowjackets. Deux jeux plus tard, entraîneur-chef des Hurricanes Mario Cristóbal s’est rendu à une conférence de presse d’après-match pour expliquer une défaite et sa décision perplexe de faire courir le ballon, ce qui a coûté la victoire à son équipe.

Cristobal, après de brèves remarques d’ouverture, a été immédiatement interrogé sur la décision de passer le ballon et de ne pas se mettre à genoux avec 3 points d’avance sur le 3e et le 10 du Georgia Tech 25. Avec environ : 30 secondes restantes et les Yellowjackets hors de temps morts, un genou à terre aurait mis fin au jeu, fonctionnellement.

«Quand le trajet a commencé, il allait être de 1:57 et nous avons brûlé environ 1:27, puis il a été recalibré. J’aurais dû prendre un temps mort, juste à la fin. Après, nous avons obtenu le premier essai et parlé de deux mains sur le ballon, mais ce n’est pas suffisant. Allez-y et mettez-vous à genoux. C’est ça. Fumble le ballon au 25 et ils parcourent 75 yards en deux jeux, donc pas d’excuse », Cristobal dit.

On lui a demandé un suivi et il a clairement indiqué qu’il avait vu avec le recul que la meilleure partie de la bravoure consistait simplement à se mettre à genoux.

« Nous aurions dû nous mettre à genoux », a déclaré Cristobal.

C’est également la deuxième fois qu’une équipe entraînée par Cristobal succombe à un sort similaire. Quand Cristobal était l’entraîneur de Oregonles Ducks ont perdu un match contre Stanford qu’ils ont mené par un panier dans la dernière minute. Au lieu de s’agenouiller, Cristobal a appelé un transfert, qui a été raté, et l’Oregon a perdu en prolongation.

La séquence a commencé au plus profond du territoire de Georgia Tech avec moins d’une minute à jouer

Tout ce que les Hurricanes avaient à faire dans les dernières secondes était de se mettre à genoux et ils auraient gagné le match. Mais ils ont plutôt choisi de diriger le football, ont tâtonné et Georgia Tech a récupéré. Les Yellow Jackets ont ensuite parcouru 74 verges dans les 26 dernières secondes, grâce à un touché gagnant du quart-arrière Haynes King.

Il s’est connecté avec le receveur de Georgia Tech, Christian Leary, dans les dernières secondes pour amener les Yellow Jackets à un retour improbable.

En plus de l’échappé pour donner une chance à Georgia Tech, laisser un receveur s’ouvrir derrière la défense en tant que tel dans une situation critique est également un péché capital.

Au lieu d’une victoire de 20-17 et d’une fiche de 5-0, les Hurricanes sont tombés, 23-20, et Cristobal a dû se tenir debout au pupitre et expliquer comment une victoire infaillible s’était si mal passée, si vite.