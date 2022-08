Mario Balotelli quitte la Turquie pour rejoindre l’équipe suisse de Sion

L’équipe suisse de Sion a annoncé mercredi la signature de l’ancienne star italienne Mario Balotelli. Omer Evren Atalay/Agence Anadolu via Getty Images

L’ancien attaquant italien Mario Balotelli a signé mercredi avec le club suisse de Sion, rejoignant son neuvième club dans cinq pays différents au cours de la dernière décennie.

“Sion a l’immense honneur d’annoncer l’arrivée de Mario Balotelli dans ses rangs”, a déclaré le club, ajoutant que le joueur de 32 ans avait signé un contrat de deux ans après avoir quitté Adana Demirspor en Turquie.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Aperçu du jour de la date limite : dernières nouvelles sur Dest, Ronaldo et plus encore !

Balotelli a connu l’une de ses saisons les plus productives en Turquie et a marqué 18 buts en championnat pour aider son club nouvellement promu à terminer en milieu de tableau.

Une carrière nomade a mené Balotelli de l’Internazionale à Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia et Monza avant Adana Demirspor, où il a été entraîné par l’ancien attaquant milanais Vincenzo Montella.

Sion, sous la direction de leur propriétaire de longue date Christian Constantin, a recruté plus de 20 entraîneurs au cours de la dernière décennie, dont les anciens internationaux italiens Gennaro Gattuso, Fabio Grosso et Claudio Gentile.

L’entraîneur actuel est un autre Italien, Paolo Tramezzani, qui en est à son troisième passage au club de Super League suisse.

Sion est sixième de la ligue à 10 équipes après six journées et accueillera Bâle samedi.