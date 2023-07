Mario Badescu Drying Lotion Deal – Boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : Nouvelle Afrique/Adobe

Croyez-le ou non, l’été peut en fait provoquer des éruptions cutanées, en particulier avec tous les SPF que nous utilisons et la transpiration. Heureusement, si vous voulez bannir vos boutons rapidement, ne cherchez pas plus loin que le Lotion asséchante Mario Badescu qui est un produit de beauté culte et apprécié par des millions de personnes. La lotion est actuellement à 34% de réduction sur Amazon le Prime Day, elle peut donc être à vous pour seulement 11,30 $ et elle a plus de 31 500 critiques positives.

Le produit est livré dans une bouteille de 1 once remplie de lotion de séchage rose. Il est formulé avec de l’acide salicylique, du soufre et de la calamine qui agissent ensemble pour exfolier la peau tout en éliminant les impuretés, la crasse, les bactéries et la saleté. La bouteille ne peut pas être secouée, et à la place, gardez-la droite, trempez un coton-tige à l’intérieur de la bouteille et tamponnez le produit sur les endroits que vous souhaitez traiter. Il est recommandé d’appliquer avant de se coucher car le produit est rose et il fonctionne bien pendant la nuit car il aspire la saleté et l’accumulation. Vous serez choqué lorsque vous vous réveillerez car non seulement vos boutons auront disparu, mais votre peau sera lisse et sans boutons.

Il y a une raison pour laquelle plus de 27 200 personnes ont donné des avis positifs sur ce produit et c’est parce que les gens ne jurent que par lui. Un client satisfait s’est exclamé : « Je ne comprends pas comment ça marche, mais ça marche ! Vous trempez un coton-tige dans la bouteille, jusqu’au fond, là où repose tout le liquide rose. Ensuite, le coton-tige est tiré vers le haut à travers le liquide. Tamponnez le coton-tige sur votre place, la nuit, et allez dormir. Votre tache disparaîtra le matin ! C’est fou. Il semble que cela fonctionne mieux sur les points blancs pour moi – ces taches actives, grasses et remplies de liquide. Cela ne fonctionne pas sur les cicatrices rouges ou quoi que ce soit, mais vous ne vous y attendriez pas. Quoi qu’il en soit, j’ai recommandé ce produit à 3 personnes après seulement quelques semaines ! Je l’aime! »

