Mario annonce une collaboration avec Tory Lanez, les médias sociaux réagissent

Qu’est-ce qu’il se passe ici???

Mario vient de sortir de son effacement d’Omarion dans leur Verzuz et tandis que les mèmes et les bavardages continuent, il essaie de maximiser le moment. Comme d’autres qui ont été victorieux dans leurs batailles de Verzuz, Mario sort de la nouvelle musique, mais le seul problème est que le chanteur de Baltimore n’a pas lu la pièce et a annoncé que son single “Main One” mettrait en vedette Tory Lanez.

Mario annonce un nouveau single “Main One” avec Tory Lanez après un appel précédent

Les fans, bien sûr, voulaient de la nouvelle musique de Mario, mais l’ajout de Tory Lanez a immédiatement laissé les médias sociaux perplexes. Tory a été accusé d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion à l’été 2020 et la querelle et les retombées ont continué à se dérouler aux yeux du public. Pour aggraver les choses pour le crooner R&B, les utilisateurs des médias sociaux ont évoqué le fait que Mario a même appelé Tory pour son rôle présumé dans la fusillade à peu près au moment où cela s’est produit.

Qu’est-ce qui a poussé Mario à passer d’essayer de vérifier l’ego des conservateurs et de protéger les femmes noires à travailler avec lui? Eh bien, nous ne le saurons peut-être jamais.

Ce que nous fais savoir, c’est que Mario s’est tourné vers les médias sociaux pour répondre au contrecoup de 366 téléspectateurs IG Live et a essentiellement doublé. Mario a lancé un simple “c’est ce que c’est” et a défendu Tory en tant que travailleur acharné.

“Vous écoutez toujours de la musique, peu importe ce qui se passe dans le monde”, a déclaré Mario. « Nous allons garder l’énergie positive. Si tu baises avec ça, tu baises avec ça.

Une chose est sûre; les médias sociaux ne se sont pas retenus et ont rapidement lancé les critiques et les blagues, comme toujours.

Vous pouvez consulter certaines des réactions ci-dessous.

Que pensez-vous de la collaboration de Mario avec Tory Lanez après sa victoire à Verzuz ?