SEATTLE: Le tourbillon vertigineux habituel des échanges et des signatures de l’intersaison a été remplacé par une approche plus piétonne par les Mariners de Seattle cette année.

Le directeur général Jerry Dipoto a déclaré mardi que c’était par conception et une indication de l’endroit où il pense que les Mariners en sont avec leur liste entrant dans la prochaine étape de leur plan de reconstruction.

Nous n’avons pas l’impression d’avoir été silencieux ou lents, a déclaré Dipoto. Si c’est ce qu’il vous semble à tous, je m’excuse. Je sais que ce n’est pas notre taux normal d’activité, mais c’est plus là où nous en sommes, vraiment. Nous avons déjà ajouté un peu à notre équipe.

Cela ne veut pas dire que Dipoto ne sera pas occupé le mois prochain avant le rapport des Mariners pour l’entraînement de printemps en Arizona. Alors que l’objectif principal de la saison 2021 sera le développement continu des jeunes stars de Seattles mises en évidence par la recrue de l’année AL Kyle Lewis et l’arrivée éventuelle de certains meilleurs espoirs, Dipoto a encore des besoins à combler avant le début de la saison.

Principalement, Dipoto aimerait voir un autre bras ou deux ajoutés à l’enclos des releveurs, un autre lanceur de départ possible introduit dans le mélange et une batte de gauche pour l’alignement, soit au deuxième but ou en tant que joueur utilitaire qui pourrait faire partie du champ extérieur. rotation.

Le développement du marché hors saison a été lent, en particulier au sommet de l’agence libre, mais cela n’a pas vraiment été une priorité pour nous, a déclaré Dipoto. Je pense que vous avez vu au cours de ces quatre ou cinq dernières semaines en particulier que le marché évolue et que vous commencez à voir de nombreux acteurs que vous reconnaissez, des noms reconnaissables sortir du plateau.

Jusqu’à présent, l’objectif principal de l’intersaison de Seattles a été d’améliorer un enclos qui était parmi les pires du baseball il y a une saison.

Jusqu’à présent, cela signifiait les ajouts de Rafael Montero via le commerce du Texas et la signature de Keynan Middleton en tant qu’agent libre. Seattle a également signé le démarreur droitier Chris Flexen pour un contrat de deux ans.

Le manque de mouvements est en partie dû au fait que les Mariners entameront l’entraînement de printemps et que le début de la saison essaie toujours d’en apprendre davantage sur certains de leurs propres joueurs. Lewis peut-il reproduire sa performance de recrue de l’année sur une saison complète? JP Crawford peut-il jouer à l’arrêt-court Gold Glove pendant une saison complète? Qu’en est-il des jeunes lanceurs de départ Justus Sheffield et Justin Dunn?

La saison 2020 tronquée a donné à Seattle un avant-goût de ce que certains de ses jeunes prospects pourraient apporter. Mais jusqu’à ce qu’ils puissent le prouver sur une plus longue période, Dipoto prévoit de rester prudent quant à tout mouvement éclaboussant.

Cela étant dit, si les Mariners se retrouvent à renifler autour d’une place en séries éliminatoires au milieu de l’été, l’approche de Dipotos pourrait changer.

Si les choses se passent bien pour nous et que nous entrons dans le milieu de l’été, que nous restons proches de cette chose et que nous avons l’occasion de nous faufiler derrière le terrain des séries éliminatoires, c’est une possibilité pour nous et ce serait un objectif, a déclaré Dipoto. Les jeunes équipes ont tendance à gélifier plus vite que vous ne le pensez. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela atteigne le sommet de la Ligue américaine de l’Ouest. Mais je pense que nous pouvons nous fixer l’objectif de concourir pour une place en séries éliminatoires et bien voir comment cela se passe.

