Marinella s’effondre sur scène à l’Hérodéon d’Athènes

La célèbre chanteuse grecque Marinella, qui a sorti soixante-six albums solo au cours de sa carrière, s’est effondrée sur la scène de l’Hérodeon de l’Acropole d’Athènes au milieu d’une représentation tard mercredi soir.

La grande interprète s’est évanouie pendant la troisième chanson. Selon les premières informations, elle aurait été hospitalisée. L’équipe de production a informé le public que Marinella allait subir un examen médical et que le concert serait reporté.

Marinella s’effondre au milieu d’une représentation, provoquant l’inquiétude

Marinella n’a réussi à chanter que deux chansons lors du concert de ce soir, mercredi 26 septembre, à l’Hérodeon, avant de s’effondrer soudainement sur scène, provoquant une grande détresse chez ses amis et le public qui avait rempli la salle.

C’était lors de sa troisième chanson de la soirée—le célèbre « Words Are Unnecessary », l’un de ses plus grands succès—Lorsque la chanteuse s’est effondrée sur scène, pendant le couplet « Mon Dieu, tu nous as appris à aimer », l’interprète de 86 ans s’est soudainement évanouie sur scène. Ses musiciens se sont immédiatement précipités pour lui venir en aide.

Selon les informations, Marinella aurait repris connaissance dans le vestiaire et aurait communiqué avec ses collègues. Elle subit actuellement une IRM à l’hôpital privé Hygeia dans la région de Marousi, dans la région métropolitaine d’Athènes. Il a été rapporté que le grand chanteur grec souffrait d’un terrible mal de tête avant de monter sur scène pour le concert.

Témoignages et déclaration officielle suite à l’effondrement de Marinella

Une ambulance est arrivée quelques minutes après l’effondrement de Marinella sur scène en plein concert et l’a transportée à l’hôpital Hygeia. Le public était sous le choc et est resté assis pendant un bon moment jusqu’à ce que l’équipe de production les informe que le concert était définitivement reporté. Alors qu’ils quittaient l’Herodeon, les conversations se sont concentrées sur ce qui était arrivé à la figure emblématique de la musique grecque.

Un témoin oculaire du deuxième rang a déclaré que dès le début, elle avait l’impression de ne pas être stable sur scène. Pendant la troisième chanson, elle ne regardait pas du tout le public mais regardait constamment l’écran, ce qui semblait inhabituel puisque « Words Are Unnecessary » est une chanson qu’elle connaît par cœur et qu’elle a interprétée des dizaines de fois.

« En raison de la maladie soudaine de Marinella, le concert de ce soir à l’Hérodeon a été reporté », a annoncé la société de production, « car les médecins ont recommandé des examens supplémentaires. La société de production fera prochainement une nouvelle annonce. »

Le concert : Un hommage à Marinella

La chanteuse grecque emblématique de 86 ans s’est effondrée sur scène lors d’un concert spécial en son honneur. Cette performance a mis en valeur l’âme, la puissance et le talent d’interprétation de la seule et unique Marinella.

Ce concert a marqué le point culminant du remarquable parcours musical de Marinella. Grâce à son interprétation, sa passion, son expressivité, sa voix, son talent et sa théâtralité, elle a réuni des générations entières de Grecs à travers sa musique.

Le public et les experts l’ont saluée comme une légende, reconnaissant sa carrière artistique exceptionnelle et l’influence profonde qu’elle a maintenue pendant plus de six décennies dans l’industrie de la musique.