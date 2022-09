Marineland va relocaliser les morses | Nouvelles de CTV

Les deux derniers morses de Marineland se déplaceront vers une autre installation où ils pourront rejoindre d’autres morses de leur espèce, a annoncé mercredi le parc.

L’attraction touristique de Niagara Falls, en Ontario, a déclaré que déplacer les morses – Smooshi et son bébé, Koyuk – vers un endroit où ils peuvent vivre avec d’autres morses serait dans le meilleur intérêt des animaux.

Le parc a également déclaré avoir conclu un accord avec Phil Demers, un ancien entraîneur devenu militant, pour régler une bataille judiciaire de près d’une décennie.

“Les morses sont relogés dès que raisonnablement possible”, a déclaré Marineland dans un communiqué.

Le parc n’a pas précisé où les morses seraient déplacés.

Demers a déclaré qu’il était ravi du développement, mais a déclaré que le long processus judiciaire l’avait atteint.

“Il y a de l’ecstasy, mais je suis toujours en train de la traiter”, a-t-il déclaré. “Ce processus m’a traumatisé. J’ai des problèmes sur lesquels je dois travailler, mais j’ai hâte de renaître.”

En 2013, Marineland a poursuivi Demers, alléguant qu’il s’était introduit en prenant d’assaut le parc avec d’autres militants en octobre 2012. Ils ont également affirmé qu’il complotait pour voler Smooshi.

Demers a nié avoir commis une intrusion et comploté pour voler le morse d’une tonne. Il a intenté une action en justice pour diffamation et abus de procédure.

Marineland a déclaré qu’il abritait des morses depuis 2001. Les animaux venaient de Russie et le parc a déclaré que certains des morses étaient orphelins et que d’autres étaient en mauvaise santé dans ce pays.

Trois morses, Sonja, Zeus et Apollo, sont venus au parc en 2001. Trois autres, Pandora, Buttercup et Buddy, sont arrivés l’année suivante.

Smooshi et Azul sont arrivés à Marineland en 2004 en provenance de Russie.

Tous sauf Smooshi sont morts, avec quatre morses morts au cours des cinq dernières années. Smooshi a donné naissance à Koyuk le 1er juin 2020.

Smooshi avait 18 mois lorsqu’elle est arrivée à Marineland, a indiqué le parc.

En 2008, Demers a attiré l’attention des médias nationaux pour sa relation unique avec Smooshi, qui l’a suivi dans tout le parc après avoir soi-disant imprimé sur elle quand elle était jeune et nouvelle dans le parc.

Mais en mai 2012, Demers a démissionné et a dénoncé des allégations de maltraitance d’animaux dans le parc. Marineland a longtemps nié avoir maltraité l’un de ses animaux.

Marineland et Demers se disputent publiquement depuis.

Demers voulait depuis longtemps que Marineland déplace Smooshi dans un autre parc et n’avait pas vu le morse en chair et en os depuis plus de 10 ans, jusqu’à mercredi.

“Je suis très heureux. J’ai pu retourner à Marineland – d’accord, pour la toute dernière fois, sans tapis rouge – mais ce n’est pas quelque chose que je n’aurais jamais prévu”, a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

Le couple s’est réuni lors d’une brève visite dans le cadre du règlement, a déclaré Demers.

Les deux parties sont parvenues à un accord quelques semaines avant leur procès prévu. Aucun frais ne sera accordé à l’un ou l’autre, a déclaré Marineland.

« M. Demers reconnaît l’évolution de Marineland vers l’éducation, la conservation et la recherche, ainsi que son engagement envers l’amélioration des soins aux animaux », a déclaré Marineland.

Le parc a déclaré qu’il avait “l’obligation historique de prendre soin des mammifères marins dont il a la charge”.

“M. Demers reconnaît que Marineland doit prendre soin de ses animaux et qu’il n’y a pas de solution simple ou évidente pour les reloger”, a indiqué le parc.

Marineland a vendu et déplacé cinq bélugas en mai 2021 à Mystic Aquarium dans le Connecticut.

Une baleine, Havok, est morte quelques mois après le déménagement et une seconde, Havana, est décédée en février.

Le gouvernement américain a lancé une enquête pour comprendre les circonstances entourant leur mort.

En décembre dernier, la police a accusé Marineland d’avoir prétendument utilisé des dauphins et des baleines à des fins de divertissement, une accusation démentie par l’attraction touristique.

Marineland fait face à un chef d’accusation d’utilisation d’un cétacé captif à des fins de divertissement sans autorisation. C’est le premier test de la législation anti-captivité du gouvernement fédéral. Cette loi de 2019 a érigé en infraction la performance des dauphins et des baleines.

Marineland a déclaré qu’il offrait une “présentation éducative”, conçue pour offrir aux Canadiens des occasions d’en apprendre davantage sur la vie marine.

L’affaire reste devant les tribunaux.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.