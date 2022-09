Marineland abandonne une poursuite de 1,5 M$ contre un ancien employé et accepte de reloger les morses

Après une bataille juridique d’une décennie, l’ancien entraîneur de Marineland, Philip Demers, a pu voir son morse bien-aimé Smooshi cette semaine, après que l’attraction touristique de Niagara Falls, en Ontario, ait déposé une poursuite de 1,5 million de dollars contre son ancien employé.

Demers, l’activiste des droits des animaux et dénonciateur, est toujours banni de Marineland, mais a été autorisé à entrer dans le parc mercredi pour une réunion avec Smooshi – la première fois qu’il l’avait vue en une décennie, a-t-il dit – après que la nouvelle est apparue que les problèmes juridiques étaient résolu.

La poursuite, déposée en 2013 par Marineland, alléguait que Demers avait commis une intrusion et comploté pour voler le morse de 800 livres. Demers a déposé une demande reconventionnelle, également en 2013, pour diffamation et abus de procédure, a-t-il déclaré à CBC Hamilton.

Après plusieurs semaines de négociations, les deux parties ont abandonné les poursuites judiciaires et, dans le cadre d’un accord mutuel, Smooshi et son petit Koyuk seront relogés dès que “raisonnablement possible” où “ils pourront rejoindre d’autres morses”.

Dans un communiqué publié mercredi, Marineland a déclaré que “le litige entre Marineland… et Phil Demers a été résolu à l’amiable… M. Demers reconnaît l’évolution de Marineland vers l’éducation, la conservation et la recherche, et son engagement envers l’amélioration des soins aux animaux”.

Koyuk, le petit de Smooshie, est présenté à Marineland. Les deux morses seront relocalisés après une décennie de combat entre Demers et le parc touristique. (Marineland)

Demers a déclaré qu’il laisserait l’emplacement exact où les morses se rendraient à Marineland pour le partager publiquement, mais qu’il convient que le nouvel emplacement est meilleur.

“Je suis incroyablement heureux. Je suis ravi”, a-t-il déclaré. “Le contraste entre l’endroit où elle va maintenant et le fait qu’elle ne se produira plus et qu’elle ne sera plus sous le soleil brûlant et qu’elle ne sera plus séparée de son bébé, ce qui pour moi est probablement la plus grande justice. que cet animal mérite.”

Koyuk est né en juin 2021, mais Demers a déclaré que les deux étaient séparés depuis la naissance de Koyuk afin que Smooshi puisse se produire dans des spectacles.

Le combat pour libérer Smooshi

Demers a été dresseur à Marineland pendant 12 ans avant de devenir lanceur d’alerte et militant, faisant la lumière sur les conditions de vie des animaux dans l’établissement.

Demers a déclaré qu’il avait décidé d’utiliser le procès pour tirer parti de la libération des animaux.

“Cela a été une expérience de vision tunnel pour moi. Je n’ai jamais pensé qu’au morse et au conflit avec Marineland.”

Il a dit que le règlement lui avait enlevé un poids.

“Il y a une certaine justice poétique dans tout cela.”

Marineland toujours en justice

Les efforts de Demers ne sont pas les seuls à avoir mis Marineland dans l’eau chaude pour son utilisation des animaux.

Le groupe de défense des droits des animaux Last Chance for Animals (LCA) a déposé des plaintes contre l’installation l’année dernière, affirmant que des vidéos montraient des spectacles illégaux de dauphins et de baleines.

Miranda Desa, avocate de LCA, a déclaré qu’une vidéo de 2021 montre “des dauphins exécutant des tours en musique pour un public” et “des bélugas chargés d’exécuter des tours pour se nourrir devant des observateurs”, mais que Marineland fait référence à leurs émissions comme ” présentations pédagogiques” pour se déplacer sans permis.

En vertu d’un article du Code criminel canadien introduit en 2019, les cétacés en captivité – de grands mammifères marins tels que les dauphins et les orques – ne peuvent pas être utilisés “pour des performances à des fins de divertissement” à moins que la performance ne soit autorisée avec une licence du gouvernement de l’Ontario.

La police régionale de Niagara a déclaré à CBC Hamilton que la plainte avait abouti à l’accusation de Marineland pour l’infraction criminelle liée à “l’utilisation de cétacés pour des spectacles/divertissements sans permis” et que cette accusation est toujours devant les tribunaux.

La police a déclaré avoir reçu des plaintes supplémentaires, mais comme elles font activement l’objet d’une enquête, la police ne peut pas fournir d’informations supplémentaires.

Desa a déclaré que Marineland aura sa septième comparution devant le tribunal le 28 septembre à St. Catharines, en Ontario.

Quant à Demers réussissant à faire reloger Smooshi et Koyuk par Marineland, Desa a déclaré que c’était une étape importante dans la sensibilisation aux “animaux en captivité et aux maux qu’ils subissent, en particulier à Marineland”.

Dans son communiqué de mercredi, Marineland a déclaré qu’il “a une obligation historique de prendre soin des mammifères marins dont il a la garde”.

“Marineland doit prendre soin de ses animaux et il n’y a pas de solution simple ou évidente pour les reloger.”

La réunion la plus importante

Demers a qualifié ses retrouvailles avec Smooshi de “puissantes”. Il a plaisanté en disant qu’il s’agissait d’une entrée de tapis rouge, ajoutant: “C’était plus comme un tapis de béton gris et morne.”

Il a également tweeté une photo de lui-même autorisé à revenir sur le terrain de Marineland.

Demers a déclaré qu’il prévoyait de continuer à défendre les mammifères marins en captivité, mais pour l’instant, il est heureux d’avoir attrapé sa proverbiale baleine blanche en voyant Smooshi et Koyuk être libérés de la captivité.

Bien qu’il n’ait pas pu se rapprocher vraiment de Smooshi mercredi, il espère que ce n’est que le début d’un nouveau chapitre.

“La porte pour beaucoup d’autres [visits] est grand ouvert », a-t-il déclaré. « Je les attends tous avec impatience.