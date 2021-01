Tottenham Hotspur a mis fin à la course de rêve de la FA Cup de Marine de huitième rang, alors que Carlos Vinicius a marqué un tour du chapeau pour le club de Premier League lors de leur victoire 5-0 au troisième tour dimanche.

Les hôtes de la non-ligue ont tenu bon dans les premières minutes, mais les Spurs ont pris les devants à la 24e minute lorsque le centre de Dele Alli a trouvé Vinicius juste devant le but et a évité le gardien de Marine Bailey Passant et a marqué à bout portant pour le porter 1-0.

Le premier but a ouvert les vannes pour Tottenham, qui en a rapidement marqué deux de plus avec un autre tapotement de Vinicius à bout portant et un coup franc expert de Lucas Moura pour aller 3-0 peu après la demi-heure.

Vinicius a complété son tour du chapeau avant la mi-temps avec une finition calme, enroulant une volée autour de Passant pour donner aux visiteurs une avance de quatre buts avant la pause.

Un but en deuxième période de Alfie Devine, débutant des Spurs, âgé de 16 ans, a vu le match atteindre le score final alors que l’équipe de Jose Mourinho a vu le match au galop et attend maintenant le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup pour voir à qui ils affronteront. prochain.

Marine, qui joue dans la Northern Premier League, Division One North West, occupait 161 places sous les Spurs dans la pyramide du football anglais – le plus grand écart que la Coupe ait produit.