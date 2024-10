Marine Tondelier rencontre Michel Barnier ce jeudi

Le secrétaire national des Écologistes rencontrera le premier ministre ce jeudi aux côtés de Cyrielle Chatelain, chef de file des Verts à l’Assemblée nationale et Guillaume Gontard, patron des sénateurs écologistes.

Prévue depuis plus d’un mois, la rencontre entre Marine Tondelier et Michel Barnier aura finalement lieu ce jeudi. Le secrétaire national des Écologistes s’entretiendra avec le premier ministre aux côtés de Cyrielle Chatelain, chef de file des Verts à l’Assemblée nationale et Guillaume Gontard, patron des sénateurs écologistes. «Nous irons avec beaucoup de perplexité mais nous y allons parce que c’est un exercice institutionnel et républicain normal»a expliqué Marine Tondelier ce mercredi sur Sud Radio.

Dès sa nomination le 5 septembre dernier, le locataire de Matignon avait cherché à rencontrer la patronne des écologistes, à l’instar de l’ensemble des chefs de parti. «Dans ce coup de fil, ni lui ni moi n’avions évoquait une quelconque participation gouvernementale tant il était évident pour lui et pour nous que ça n’avait pas de sens. Et donc ce que je lui avait dit, c’est qu’on le rencontrerait plutôt après la composition de ce gouvernement»un proche Marine Tondelier. Le rendez-vous, désormais calé, sera l’occasion pour les écologistes de dire «des choses assez cash». La patronne des écologistes entend ainsi aborder les sujets du budget, de la proportionnelle, du programme du Nouveau Front populaire mais aussi de «la méthode avec laquelle il compte travailler avec nous».

«On va lui expliquer notre inquiétude»

Ministre de l’Écologie dans les années 1990, Michel Barnier a été un pionnier à droite de la question écologiste. Une expérience dont il continue de se targuer. Aussi, le premier ministre a tenu à donner des gages lors de son discours de passion, promettant de « dire la vérité sur la dette écologique » aux Français. Pas de quoi convaincre Marine Tondelier. ««Mais vous devriez être contente Mme. Tondelier parce que Michel Barnier il a dit le mot dette environnementale ». (…) Je vais être contente, parce qu’il a dit un mot. Ben non en fait»at-elle balayé, railuse. «On va lui expliquer notre inquiétude et lui dire que les mots ne suffisent pas»at-elle ajouté. D’ailleurs, l’écologiste en chef estime que «Parler de dette écologique n’a pas de sens». « La dette, c’est quelque chose que, dans l’absolu, on peut rembourser. (…) Quand vous faites du réchauffement climatique, on ne reviendra pas en arrière».