Marine Le Pen : la dirigeante française d’extrême droite pourrait être jugée pour abus présumé de fonds européens | Nouvelles du monde

La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen et 26 autres personnes devraient être jugées pour détournement présumé de fonds européens, a annoncé le parquet de Paris.

Les procureurs ont ouvert une enquête en décembre 2016 dans le but de déterminer si le Front national, comme on l’appelait à l’époque, avait réorienté des fonds destinés aux assistants parlementaires de l’UE pour rémunérer le personnel du parti.

Même si les hommes politiques européens reçoivent des fonds pour couvrir diverses dépenses, notamment celles de leurs assistants, ces fonds ne sont pas destinés aux dépenses liées aux partis.

L’année dernière, le parquet de Paris a annoncé qu’il étudiait un rapport reçu le 11 mars de l’agence antifraude européenne OLAF.

Le rapport affirmait que Mme Le Pen avait détourné 140 000 € (122 000) d’argent public avec des membres de son parti, le Rassemblement national, détournant 617 000 € (536 000 £) au total, a rapporté le site d’investigation Mediapart.

Mme Le PenLe parti, désormais nommé Rassemblement National, a toujours nié tout acte répréhensible.

« Nous contestons cette position qui semble être une compréhension erronée du travail des députés de l’opposition et de leurs assistants, qui est avant tout politique », a déclaré le parti dans un communiqué à l’agence de presse Reuters.

Selon le bureau du procureur, Mme Le Pen risque potentiellement 10 ans d’emprisonnement, une amende de 1 million d’euros (868 millions de livres sterling) et une interdiction de 10 ans d’exercer des fonctions publiques en raison de son statut d’élu.

Le Rassemblement National, également connu sous le nom de Parti du Rassemblement National, a été créé en 1972 dans le but de consolider le mouvement nationaliste français et défend les idéologies nationaliste, nativiste et altermondialiste. Le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, a fondé le parti et en a été le chef jusqu’à sa démission en 2011.

Mme Le Pen et ses collègues ne sont pas accusés d’en tirer profit directement, mais d’avoir réclamé des fonds européens pour couvrir leurs dépenses de personnel et d’événements.

Son avocat, Rodolphe Bosselut, avait alors déclaré que son client niait les accusations.

L’année dernière, Mme Le Pen, avocate et politicienne française, a contesté Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle française de 2022.

Elle a été battue au second tour avec 41,45 % des voix contre 58,55 % pour Macron.