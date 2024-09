Marine Le Pen est jugée pour de l’argent de l’UE — RT World News

L’ancien leader du Rassemblement national de droite français a rejeté les allégations selon lesquelles les députés européens du parti auraient détourné des fonds.

La politicienne française de droite Marine Le Pen a comparu lundi devant un tribunal de Paris pour être jugée pour des allégations selon lesquelles des hauts responsables du parti qu’elle dirigeait auparavant, le Rassemblement national, auraient détourné 3 millions d’euros (3,3 millions de dollars) de fonds européens.

Selon les autorités françaises, le stratagème présumé s’est déroulé entre 2004 et 2016 et impliquait des législateurs du Front national (comme le parti était alors connu) au Parlement européen employant fictivement 20 assistants qui occupaient simultanément des postes au sein du parti.

Les assistants n’auraient pas effectué de travail lié à l’UE et auraient passé la plupart de leur temps en France, tout en continuant à percevoir des paiements de l’UE. Cette pratique est illégale selon les règles du Parlement européen.

Le Pen, qui a été députée européenne entre 2004 et 2017, est accusée d’avoir désigné son garde du corps et son chef de cabinet comme ses assistants.

Son père et ancien président du Front national, Jean-Marie Le Pen, est également jugé, tout comme un ancien trésorier du parti, trois anciens vice-présidents du parti, un ancien secrétaire général du parti et un porte-parole.















S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu’à dix ans de prison ainsi que des amendes pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros (1,1 million de dollars) chacun. Ils pourraient également se voir interdire d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au-delà de cette période.

Lancée en 2016, l’enquête s’appuie en partie sur des courriels découverts par les autorités françaises deux ans auparavant. Dans ces messages, Marine Le Pen et le trésorier du parti de droite de l’époque auraient évoqué ce projet.

En arrivant au tribunal de Paris lundi, Le Pen a insisté sur le fait que « nous n’avons violé aucune règle politique et réglementaire du Parlement européen. » Elle a juré de présenter «des arguments extrêmement sérieux et extrêmement solides dans le procès».

Plus tôt, Alexandre Varaut, député européen du Rassemblement national, avait accusé le Parlement européen de « J’essaie de nous museler. » Il a soutenu que « Il est important que les procureurs ne dictent pas la manière dont les députés doivent organiser leur travail. »

Les autorités françaises ont lancé une enquête distincte en juillet sur « financement suspect ou illégal » du Rassemblement National lors de l’élection présidentielle de 2022. Le parti aurait dépassé les limites de dépenses prévues par la loi française.

Un mois auparavant, le parti avait obtenu de bons résultats lors du vote parlementaire européen. Le RN est également arrivé en tête au premier tour des élections législatives françaises quelques semaines plus tard, même s’il a terminé à la troisième place au deuxième tour début juillet.