Marine américaine : saisie de 70 tonnes de carburant de missile de l’Iran au Yémen

DUBAI, Emirats Arabes Unis – La marine américaine a déclaré mardi avoir trouvé 70 tonnes d’un composant de carburant de missile caché parmi des sacs d’engrais à bord d’un navire à destination du Yémen depuis l’Iran, la première saisie de ce type dans la guerre de ce pays qui a duré des années en tant que cessez-le-feu. est tombé en panne. La marine a déclaré que la quantité de perchlorate d’ammonium découverte pourrait alimenter plus d’une douzaine de missiles balistiques à moyenne portée, les mêmes armes que les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont utilisées pour cibler à la fois les forces alliées au gouvernement internationalement reconnu du pays et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. les soutient.

L’effort apparent de réarmement intervient alors que l’Iran a menacé l’Arabie saoudite, les États-Unis et d’autres nations au cours des manifestations qui duraient depuis des mois appelant au renversement de la théocratie de la République islamique. Téhéran accuse les puissances étrangères – plutôt que sa propre population frustrée – d’avoir fomenté les manifestations, qui ont vu au moins 344 personnes tuées et 15 820 personnes arrêtées dans le cadre d’une répression croissante contre la dissidence.

Les Houthis n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter. La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Ce type d’envois et juste le volume massif de matériel explosif est une préoccupation sérieuse car il est déstabilisant”, a déclaré le Cmdr. Timothy Hawkins, porte-parole de la 5e flotte de la Marine basée au Moyen-Orient, a déclaré à l’Associated Press. “Le transport illégal d’armes de l’Iran au Yémen conduit à l’instabilité et à la violence.”

Le navire de la Garde côtière américaine USCGC John Scheuerman et le destroyer lance-missiles USS The Sullivans ont arrêté un voilier traditionnel en bois connu sous le nom de boutre dans le golfe d’Oman le 8 novembre, a annoncé la Marine. Au cours d’une recherche d’une semaine, les marins ont découvert des sacs de perchlorate d’ammonium cachés à l’intérieur de ce qui semblait initialement être une cargaison de 100 tonnes d’urée.

L’urée, un engrais, peut également être utilisée pour fabriquer des explosifs.

Le boutre était tellement alourdi par la cargaison qu’il représentait un danger pour la navigation à proximité dans le golfe d’Oman, une route qui mène du détroit d’Ormuz, l’étroite embouchure du golfe Persique, à l’océan Indien. La marine a fini par couler le navire avec une grande partie du matériel encore à bord en raison du danger, a déclaré Hawkins.

Les Sullivans ont remis mardi les quatre membres d’équipage yéménites au gouvernement internationalement reconnu du pays.

Interrogé sur la façon dont la marine savait arrêter le navire, Hawkins a seulement répondu que la marine savait par « plusieurs moyens » que le navire transportait le carburant et qu’il venait d’Iran à destination du Yémen. Il a refusé d’élaborer.

“Étant donné que c’était sur une route habituellement utilisée pour faire passer des armes et des drogues illicites de l’Iran au Yémen, cela vous dit vraiment ce que vous devez savoir”, a déclaré Hawkins. “Ce n’était clairement pas destiné à de bon.”

Les Houthis se sont emparés de la capitale du Yémen, Sanaa, en septembre 2014 et ont contraint le gouvernement internationalement reconnu à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, armée d’armes et de renseignements américains, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement yéménite en exil en mars 2015. Des années de combats infructueux ont poussé la nation la plus pauvre du monde arabe au bord de la famine.

Un embargo sur les armes imposé par les Nations Unies interdit les transferts d’armes aux Houthis depuis 2014. Malgré cela, l’Iran transfère depuis longtemps des fusils, des grenades propulsées par fusée, des missiles et d’autres armes aux Houthis via des livraisons de boutres. Bien que l’Iran nie avoir armé les Houthis, des experts indépendants, des pays occidentaux et des experts de l’ONU ont retracé les composants saisis à l’étranger des navires détenus jusqu’en Iran.

Un cessez-le-feu de six mois dans la guerre du Yémen, le plus long du conflit, a expiré en octobre malgré les efforts diplomatiques pour le renouveler. Cela fait craindre que la guerre ne s’intensifie à nouveau. Plus de 150 000 personnes ont été tuées au Yémen pendant les combats, dont plus de 14 500 civils.