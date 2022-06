Marina Granovskaia quitte Chelsea | Le copropriétaire Todd Boehly nommé président et directeur sportif par intérim | Nouvelles du football

Chelsea a confirmé que la directrice Marina Granovskaia quitterait le club à la fin du mercato estival, avec le co-propriétaire Todd Boehly nommé président et directeur sportif par intérim.

Granovskaia, qui s’est fait connaître comme l’un des négociateurs les plus difficiles du football sous le règne de Roman Abramovich, restera disponible pour soutenir Boehly pendant la durée de la fenêtre de transfert actuelle.

Boehly fonctionnera en tant que directeur sportif jusqu’à ce que le club nomme un remplaçant à temps plein.

« Nous remercions Marina pour ses nombreuses années d’excellents services au club et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs », a déclaré Boehly dans un communiqué.

Les membres du conseil d’administration récemment confirmés de Chelsea Behdad Eghbali et José E. Feliciano (copropriétaires contrôlant Chelsea et cofondateurs et associés directeurs de Clearlake Capital) Marc Walter (copropriétaire de Chelsea, cofondateur et PDG de Guggenheim Partners, propriétaire des Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers et Los Angeles Sparks) Hansjorg Wyss (copropriétaire de Chelsea et fondateur de la Fondation Wyss) Jonathan Goldstein (co-propriétaire de Chelsea, co-fondateur et PDG de Cain International) Barbara Charon (directeur et co-fondateur de MBC PR) Seigneur Daniel Finkelstein OBE (chroniqueur et ancien rédacteur en chef du Times) James Padé (associé et directeur général de Clearlake Capital)

Chelsea a confirmé le départ du président Bruce Buck lundi, Boehly le remplaçant dans le rôle. Buck continuera à soutenir le club en tant que conseiller principal.

« Je suis fier d’avoir aidé Chelsea à connaître un grand succès sur le terrain et à avoir un impact positif sur la communauté », a déclaré Buck.

Boehly a ajouté: « Bruce a mené le Chelsea Football Club aux plus hauts niveaux du football international et national, tout en développant l’un des projets de responsabilité sociale les plus actifs dans le sport.

« Nous remercions Bruce pour ses services et son engagement envers le club. »

Image:

La directrice de Chelsea Marina Granovskaia (à gauche) et le président Bruce Buck (à droite) quittent le club





Toutes les figures de proue du consortium Boehly-Clearlake Capital ont été ajoutées au nouveau conseil d’administration de Chelsea, alors que la nouvelle ère du club de l’ouest de Londres continue de s’accélérer.

« En tant que gardiens du Chelsea FC, nous commençons maintenant à mettre en œuvre notre vision et notre plan à long terme pour le club, en créant une expérience exceptionnelle pour ses fans passionnés et fidèles, et en continuant à lutter pour les plus grands honneurs conformément à l’histoire dévouée du Chelsea FC », a déclaré Boehly.

« En travaillant ensemble, côte à côte, nous sommes fermement déterminés à gagner, sur et en dehors du terrain. Pour nous, cet effort a commencé. »

Les chefs de Clearlake et les co-propriétaires de Chelsea, Behdad Eghbali et Jose Feliciano, ont également été ajoutés au nouveau conseil d’administration des Blues.

Le copropriétaire des Los Angeles Dodgers Mark Walter, le magnat suisse Hansjorg Wyss et le magnat britannique Jonathan Goldstein ont tous été officiellement nommés au conseil d’administration de Chelsea.

La supremo de l’industrie musicale Barbara Charone et le pair et chroniqueur conservateur Daniel Finkelstein ont également été ajoutés au conseil d’administration, ainsi que James Pade, partenaire de Clearlake Capital.

« Alors que la nouvelle ère de la propriété Boehly-Clearlake commence, nous sommes ravis de construire une organisation de championnat et de développer le Chelsea FC en tant que plate-forme mondiale », ont déclaré Eghbali et Feliciano.

« Nous sommes impatients de soutenir Thomas Tuchel, Emma Hayes et leurs équipes, et fournirons un soutien proactif et indéfectible pour rendre fiers les fans fidèles de Chelsea et nos partenaires. »

Dharmesh Sheth donne les derniers développements de transfert sur le retour potentiel de Romelu Lukaku à l’Inter Milan



En tant que directeur sportif par intérim, il est entendu que Boehly a déjà joué le rôle, jouant un rôle clé dans la décision de laisser Romelu Lukaku rejoindre l’Inter Milan en prêt.

Chelsea a décidé de laisser l’international belge quitter le club à la suite de discussions entre Boehly et l’entraîneur-chef Thomas Tuchel, et Boehly et le joueur.

Boehly et Tuchel voulaient régler rapidement l’avenir de Lukaku afin de pouvoir se concentrer sur le renforcement de l’équipe cet été.

Matchs à Chelsea: Everton de Lampard en premier, puis les Spurs

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

