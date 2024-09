Marin Cilic vs Kei Nishikori – Prédiction et pronostics pour l’Open de tennis de Tokyo du Japon 26/09/24

Pronostic ATP Tokyo : Marin Cilic contre Kei Nishikori





Jeudi 26 septembre 2024 Marin Cilic +131 / Kei Nishikori -166 Où regarder : États-Unis : Tennis Channel Plus, Royaume-Uni : Sky Tennis, Monde : Tennis TV

Marin Cilic et Kei Nishikori s’affronteront au premier tour de l’Open du Japon 2024 à Tokyo. Le match est prévu pour le jeudi 26 septembre 2024. Voici notre pronostic Marin Cilic vs Kei Nishikori. Cet article contiendra également un pronostic Marin Cilic vs Kei Nishikori.

Aperçu du match Marin Cilic vs Kei Nishikori

Marin Cilic arrive à Tokyo après une victoire historique à Hangzhou. Le vétéran croate a défié les pronostics pour quitter la ville chinoise en tant que premier champion de l’événement ATP 250 et le joueur ATP le moins bien classé à remporter un titre au 777e rang. Cilic n’a perdu que deux sets cette semaine et a remporté plusieurs tie-breaks pour décrocher son 21e titre sur le circuit, ce qui est probablement le plus satisfaisant de tous compte tenu de l’année tumultueuse qu’il a passée à se remettre d’une opération au genou. Avec un titre en poche, le joueur de 35 ans améliore son bilan à 9-6 pour la saison et fera sa huitième apparition dans le tableau principal à l’Open du Japon. Il n’aura pas le match d’ouverture le plus confortable à Tokyo puisqu’il devra affronter le favori du public local, Kei Nishikori, exactement dix ans après avoir disputé leur seule finale de Grand Chelem de leur carrière à l’US Open (Cilic avait remporté celle-là pour remporter son seul titre majeur). Nishikori a lui aussi dû faire face à sa propre série de blessures au cours des deux dernières saisons et n’a joué que de manière sporadique. Il est le joueur le mieux classé du tournoi de l’Open du Japon (200e), mais il a débuté sa tournée asiatique par une défaite en trois sets à Chengdu, en Chine, contre le futur champion Shang Juncheng. Marin Cilic contre Kei Nishikori en face à face • Nishikori mène 9-6 face à Cilic dans leur confrontation directe, bien qu’ils ne se soient pas affrontés depuis l’US Open 2018. Pronostic Marin Cilic vs Kei Nishikori Le face-à-face n’aura aucune influence sur l’issue de ce match. Cilic est le grand outsider de jeudi, malgré une série de cinq victoires consécutives après son titre à Hangzhou. Mais les bookmakers ont pris en compte la réalité du Croate qui doit lutter contre la fatigue et un Nishikori survolté, qui a un palmarès phénoménal dans son tournoi à domicile. Je dois donc me ranger du côté du Japonais.

Le choix dans cet article est l’opinion de l’auteur, pas un consensus du site PickDawgz.