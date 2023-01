Marin Cilic croise devant Roberto Carballes Baena pour atteindre ses quartiers

Le numéro 17 mondial Marin Cilic s’est qualifié pour les quarts de finale du simple lors de la cinquième édition du Tata Open Maharashtra après avoir battu Roberto Carballes Baena 6-3, 3-6, 6-1 lors d’un match passionnant au stade Balewadi mercredi. .

Le champion de l’US Open 2014 Cilic, qui a reçu un laissez-passer au premier tour, a pris un départ dominant dans le match et a remporté le premier set sans transpirer.

Cependant, Baena, l’ancienne junior numéro 8 mondiale, a fait un retour impressionnant dans le deuxième set. Le joueur espagnol de 29 ans a pris une avance de 5-2 avant de l’emporter confortablement pour faire entrer le match dans le match décisif.

La tête de série Cilic s’est ressaisie dans le troisième set crucial alors que l’ancien n ° 3 mondial croate a pris une avance de 3-0 et n’a pas laissé filer l’élan avant de décrocher facilement le set ainsi que le match à la fin.

Il affrontera Tallon Griekspoor en quart de finale jeudi. Le numéro 95 mondial Griekspoor a battu Marco Cecchinato 6-4, 6-4 au deuxième tour.

Plus tôt dans la journée, Benjamin Bonzi et Pedro Martinez ont enregistré de superbes bouleversements pour entrer dans l’étape des 8 derniers lors de l’édition en cours du seul événement ATP 250 d’Asie du Sud, organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) en association avec le Gouvernement du Maharashtra pour la cinquième année à Pune

La star française n ° 60 mondiale Bonzi a envoyé la tête de série n ° 3 et le finaliste de la dernière édition Emil Ruusuvuori 6-1, 7-6 (4) dans un match intense. Le numéro 62 mondial Martinez, quant à lui, a remporté une victoire sensationnelle par derrière 3-6, 6-1, 6-3 contre la quatrième tête de série Sebastian Baez, qui est classé 43e au monde.

Dans les autres matchs en simple, la tête de série n ° 8 Aslan Karatsev a surmonté le défi de Tim van Rijthoven par 7-6 (7), 7-6 (8) dans un match passionnant, où les deux sets ont été décidés en bris d’égalité. La star néerlandaise Botic Van De Zandschulp, qui a reçu un laissez-passer au premier tour, a pris le dessus sur le qualifié Flavio Cobolli par 7-5, 6-4.

Maximilian Martere et Filip Krajinovic étaient les autres à se qualifier pour les quarts de finale.

Plus tard mercredi, l’Indien Arjun Kadhe et son partenaire Fernando Romboli affronteront Nathaniel Lammons et Jackson Withrow lors du match des huitièmes de finale en double.

