Marilyn Mosby demande au juge de transformer la détention à domicile en couvre-feu nocturne, pour permettre les déplacements de son nouvel emploi

BALTIMORE — L’ancienne procureure de l’État de la ville de Baltimore, Marilyn Mosby, demande à un juge fédéral de remplacer sa détention à domicile par un couvre-feu nocturne, une décision que ses avocats jugent nécessaire pour un nouvel emploi qui nécessite des « déplacements de routine » dans le Maryland.

Dans une motion présentée vendredi, les défenseurs publics fédéraux représentant Mosby ont demandé un couvre-feu lui permettant de voyager dans l’État, sans autorisation préalable, entre 6 heures du matin et 21 heures, y compris les week-ends. Les avocats ont écrit que le fait de ne pas pouvoir « voyager librement » entraverait sa capacité à faire son travail efficacement.

L’ancien procureur de l’État, qui a ensuite été reconnu coupable de parjure et de fraude hypothécaire, a obtenu à compter du 1er octobre un poste de directeur de la planification stratégique mondiale au sein d’une société basée en Californie qui acquiert et gère des centres de santé mentale, de toxicomanie et de logement de transition, selon dossiers judiciaires.

Le bureau du procureur américain et le bureau de probation américain pour le district du Maryland s’opposent à la demande de Mosby, ont indiqué ses avocats dans les archives judiciaires. Une porte-parole du procureur américain Erek Barron a refusé de commenter lundi. Les responsables de la probation n’ont pas pu être contactés.

Dans la motion de vendredi, le défenseur public fédéral James Wyda et son co-conseil Paresh S. Patel, défenseur public fédéral adjoint, ont répondu à une série de préoccupations des entités fédérales. Ils allaient des heures de service communautaire que Mosby n’a pas encore accomplies à la façon dont elle communique avec les agents de probation en passant par l’argument selon lequel ses conditions de probation devraient rester les mêmes jusqu’à ce qu’elle conserve son emploi pendant une période prolongée.

Wyda et Patel soutiennent cependant que le couvre-feu est essentiel pour qu’elle puisse travailler « au moins 30 heures » requises par sa libération surveillée, ainsi que pour payer ses factures et subvenir aux besoins de sa famille après la « dévastation financière à laquelle elle a été confrontée depuis sa poursuite ». .»

« Ne pas réduire ses heures de détention à domicile mettrait en péril son emploi, ses moyens de subsistance et le bien-être de sa famille », ont écrit les avocats.

Mosby, l’ancien procureur élu de Baltimore, a été retrouvé coupable de parjure et fraude hypothécaire par deux jurys fédéraux lors d’essais distincts tenus à Greenbelt en novembre et janvier respectivement. Elle a échappé à la prison et a été condamnée par la juge de district américaine Lydia K. Griggsby à un an de confinement à domicile et trois ans de mise en liberté surveillée. Mosby doit également, en vertu de la peine de Griggsby, renoncer à son appartement en Floride et effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général pendant sa période de probation.

Mosby a a fait appel de ses condamnationsqui, selon elle, étaient le résultat de poursuites « mal judicieuses et mal conçues ». Elle espère qu’une cour d’appel fédérale jugera les condamnations juridiquement infondées, en raison de ce qu’elle considère comme des défauts dans les deux procès, et espère conserver son appartement de vacances sur la côte du golfe de Floride.

Il y a eu une multitude de dossiers judiciaires depuis qu’elle a commencé sa détention à domicile le 20 juin, y compris des requêtes demandant l’autorisation de voyager. Sa libération surveillée indique qu’elle sera détenue à domicile dans sa résidence pendant un an, « sauf pour l’emploi, l’éducation, les services religieux, les services médicaux, le traitement de la toxicomanie, le traitement de santé mentale, les visites d’avocat, les comparutions devant le tribunal, les obligations ordonnées par le tribunal. garde d’enfants ou autres activités approuvées par l’agent de probation.

En août, le juge a approuvé une demande de voyage pour que Mosby se rende à Livermore, en Californie, de fin septembre à début octobre, pour une visite en personne chez un employeur potentiel, de qui elle avait reçu une offre d’emploi provisoire. Mais une demande connexe d’autorisation d’assister aux dîners du personnel à des fins professionnelles pendant ce voyage a été refusée.

Cet employeur, qui n’est pas nommément identifié dans les documents juridiques, a néanmoins présenté une offre finale. Sa description de poste comprend des déplacements pour évaluer les installations actuelles et potentielles, établir et entretenir des relations avec des partenaires et améliorer la collaboration avec la communauté, le gouvernement et les prestataires de services, selon la requête de ses avocats.

Les avocats de Mosby, en réponse aux préoccupations du bureau de probation, ont déclaré que Mosby pourrait effectuer ses heures de service communautaire au cours des sept mois restants sous surveillance à domicile, que le fait que Mosby communique directement avec son agent de probation ou par l’intermédiaire d’un avocat était « sans importance » et que les déplacements étaient interdits. essentiel pour qu’elle puisse conserver son emploi et accomplir son travail.

Un préavis de voyage serait « irréalisable » avec son nouvel emploi, en particulier lorsqu’elle rencontre des partenaires et des parties prenantes, ont déclaré Wyda et Patel.

Aux termes de sa probation, Mosby est tenue de fournir une semaine à l’avance un programme de déplacements à l’extérieur de son domicile, comprenant le calendrier, la nature de l’activité, son objectif et l’adresse complète.

« Bien que le jugement du tribunal, comme indiqué, autorise déjà Mme Mosby à partir pour travailler, cela deviendrait un cauchemar logistique à la fois pour la probation et pour Mme Mosby si elle devait demander et obtenir une autorisation chaque fois qu’elle doit voyager pour des raisons professionnelles. travail ou déplacements accessoires liés au travail », indique la motion.

