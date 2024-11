Marilyn Monroe avait les deux frères Kennedy au lit la même nuit

Shirley MacLaine dit que Marilyn Monroe a couché avec John F. Kennedy et son frère Robert la même nuit.

L’actrice oscarisée, 90 ans, fait cette affirmation scandaleuse dans son nouveau livre sur le café : « Le mur de la vie : images et histoires de cette merveilleuse vie », qui présente une photographie du 19 mai 1962 – la nuit où Monroe a chanté à bout de souffle « Happy Birthday, Mr. President » à JFK.

MacLaine était présente à l’événement et dit avoir assisté à une afterparty où elle a vu le président Kennedy quitter une chambre avec Monroe à l’intérieur.

Étonnamment, MacLaine affirme que Robert F. Kennedy – qui était alors procureur général des États-Unis – est entré dans la pièce immédiatement après, probablement pour avoir des relations sexuelles avec la star de « Some Like It Hot » juste après son frère.

MacLaine et John F. Kennedy sont photographiés le 19 mai 1962 – la nuit où Monroe a chanté à bout de souffle « Joyeux anniversaire, M. le Président ». Alamy Banque D’Images

L’actrice Marilyn Monroe chante « Joyeux anniversaire » au président John F. Kennedy au Madison Square Garden. MacLaine affirme que l’actrice a couché avec les deux frères Kennedy plus tard dans la soirée. Archives Bettmann

Les frères Kennedy sont en photo. On dit depuis longtemps que les deux ont eu des relations sexuelles avec Monroe. Archives Bettmann

« En 1962, lors de la célèbre célébration du 45e anniversaire de John F. Kennedy au Madison Square Garden, Jimmy Durante et moi avons joué devant le président et la foule, mais ce que la plupart des gens se souviennent, c’est de Marilyn Monroe qui lui a chanté « Joyeux anniversaire », écrit MacLaine. dans son livre.

« Ensuite, il y a eu une fête privée à [Democrat finance chairman] La maison d’Arthur Krim… Jack Kennedy venait de sortir de la chambre derrière moi, et Bobby [Robert] Kennedy venait d’entrer. Marilyn était dans la chambre.

Monroe est décédé trois mois plus tard. Le président Kennedy fut assassiné à la fin de l’année suivante.

MacLaine et RFK sont photographiés ensemble en 1968. Archives Bettmann

Dans son nouveau livre, MacLaine partage également une autre photo laissant entendre que JFK et RFK n’avaient rien fait de bon.

Sous une photo prise en 1984, elle écrit : « Ici, je raconte cette histoire à Teddy Kennedy… et il rit tout le temps de la façon dont les garçons s’en sont sortis. »

MacLaine n’est pas la première à faire allusion aux frères Kennedy qui se sont tous deux mêlés à Monroe le soir où elle a chanté « Joyeux anniversaire, M. le Président ».

Shirley Maclaine participe au Industry Dance Awards and Cancer Benefit Show 2023 à Avalon Hollywood & Bardot le 18 octobre 2023 à Los Angeles, en Californie. Getty Images

Dans son nouveau livre, « Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed », l’ancienne chroniqueuse du Post, Maureen Callahan, affirme que 30 minutes avant que Marilyn ne chante pour JFK, elle a eu des relations sexuelles avec Robert dans sa loge.

«Ils ont passé 15 minutes seuls ensemble», écrit Callahan dans son livre.

Elle a affirmé que l’actrice était arrivée sur scène « ivre et nourrie par le sexe transgressif qu’elle venait d’avoir avec Bobby ». [Robert]sa robe si serrée qu’elle pouvait à peine marcher.

L’actrice Shirley MacLaine en 1958. NBCUniversal via Getty Images

Monroe est décédée trois mois après avoir chanté « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président » image ullstein via Getty Images

Les frères Kennedy sont représentés ensemble. Archives Bettmann

Callahan a poursuivi en alléguant que la Première Dame Jackie Kennedy était « furieuse » après la représentation, ce qui a laissé JFK « bouche bée » dans le public.

L’auteur a écrit à Jackie puis a lancé un « ultimatum » à son mari. Elle lui a interdit de revoir Monroe, disant « qu’elle divorcerait de lui – en prenant les enfants et en lui coûtant un deuxième mandat ». [in the White House].»

Selon Callahan, cependant, la relation entre Monroe et RFK s’est poursuivie.

RFK aurait même rendu visite à Monroe la nuit de sa mort à son domicile de Los Angeles : le 4 août 1962.

« Le FBI et la CIA, comme Bobby et Jack l’ont découvert, avaient mis sur écoute la maison et la ligne téléphonique de Marilyn à son insu… Bobby ne partait pas sans les enregistrements », a-t-elle écrit.

Pendant ce temps, les Kennedy ne sont pas les seuls politiciens dont MacLaine parle dans son nouveau livre.

Le nouveau livre juteux de MacLaine a été mis en vente à la fin du mois dernier. Maison aléatoire de pingouin

La légende des « Terms of Endearment » a révélé une rencontre « effrayante » qu’elle a eue avec Donald Trump.

« Dans les années 1980 probablement, j’ai interagi avec Donald Trump », a-t-elle écrit. «J’étais à une réception et quand il est entré, il m’a vu et s’est redressé. Il a commencé à tirer sur sa cravate et j’ai immédiatement compris que dans son esprit, il commençait à enlever mes vêtements… et les siens.

« C’était effrayant de voir à quel point il était évident », a affirmé MacLaine. « Il a même trouvé un moyen d’essayer de m’empêcher de partir, mais je devais sortir de là. »