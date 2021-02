MARILYN Manson a admis qu’il avait comploté pour assassiner son ex-amant en l’incendiant et n’a abandonné le plan que lorsqu’un témoin l’a repéré sur les lieux.

Lundi, cinq femmes, dont une ex-fiancée et une actrice Evan Rachel Wood, s’est avancé pour accuser Marilyn, 52 ans, d’abus.

Des décennies avant les allégations, le chanteur a révélé dans son autobiographie de 1998, The Long Hard Road Out of Hell, qu’il avait conçu un complot meurtrier contre une ancienne flamme pour se venger après leur méchante rupture.

Dans un extrait du mémoire obtenu exclusivement par The Sun, Marilyn, de son vrai nom Brian Warner, a écrit à propos de Nancy, qui, selon lui, «s’est poussée dans le groupe», Marilyn Manson et les Spooky Kids en étant un «accessoire» sur scène pour eux .

Il a affirmé: «La première fois que nous avons joué ensemble, j’ai chanté en la tenant en laisse tout le temps – pour faire un point sur notre société patriarcale, bien sûr, pas parce que cela m’excitait de traîner une femme légèrement vêtue sur la scène. par une laisse en cuir.

«Peu de temps après, Nancy m’a demandé de la frapper au visage, alors j’ai commencé à lui donner des coups de plus en plus grossiers à chaque émission. Cela a dû causer des lésions cérébrales parce qu’elle a commencé à tomber amoureuse de moi.

Il a poursuivi leurs singeries sur scène: «Je me suis couché avec elle et lui ai sucé les seins, et elle s’est mise à genoux et a caressé tout ce qu’elle a trouvé là-bas, sans avoir de problèmes avec ma petite amie, son petit ami ou la loi.

«Au cours d’un concert, nous l’avons mise dans une cage et, alors que le groupe jouait ‘People Who Died’ du Jim Carroll Band, j’ai fait tourner une tronçonneuse et essayé de moudre le métal.

Bien qu’il ait eu une petite amie à l’époque, les deux sont devenus intimes.

Quand il lui a dit qu’il voulait qu’elle quitte le groupe et mettre fin à leur relation, il a affirmé qu’elle «avait crié, pleuré et menacé».

Il a affirmé que Nancy avait appelé les clubs et annulé leurs spectacles, s’était présentée à des concerts pour menacer les gens du public, avait «attaqué» la femme qui l’avait remplacée, avait appelé des amis communs pour salir son nom et lui a envoyé «des messages et des colis obscènes».

La rockeuse a déclaré à propos de ses singeries: «Jamais de ma vie personne ne m’a jamais mis aussi violemment en colère. Elle ruinait ma vie quand nous dormions ensemble, et maintenant que nous ne l’étions pas, elle la détruisait encore plus complètement. Chaque soir, quand je rentrais à la maison, une nouvelle menace de mort m’attendait.

«Je l’ai finalement appelée et je l’ai mise en jeu:« Non seulement tu ne feras plus partie du groupe, mais si tu ne quittes pas la ville, je vais te faire tuer. Je n’exagérais pas. J’étais furieux, je n’avais rien à perdre et j’étais tellement emballé émotionnellement dans la situation que je n’avais aucune perspective.

Il a écrit que s’il «ne pensait pas qu’il était juste de prendre une vie humaine», il ne pensait pas non plus qu’il était juste de «me refuser la chance de faire mourir quelqu’un non plus, en particulier quelqu’un dont l’existence signifiait si peu le monde et à elle-même.

Il a écrit qu’à l’époque, prendre une vie semblait «être une expérience de croissance et d’apprentissage nécessaire, comme perdre sa virginité ou avoir un enfant».

Marilyn a alors commencé à planifier des moyens de commettre le meurtre, de l’embauche de quelqu’un pour la tuer pour «cinquante dollars» à l’empoisonnement de sa nourriture.

Le chanteur a poursuivi: «C’était la première fois que j’envisageais sérieusement un meurtre. Je ne savais pas quoi faire… je n’accepterais aucune autre alternative. Elle devait mourir. Dans mon esprit, je l’ai construite en symbole, une représentation de tous ceux qui avaient déjà essayé de me posséder ou de contrôler mon esprit, que ce soit par le christianisme ou le sexe, et je voulais une vengeance – une compensation – pour le garçon qu’ils avaient déformé et détruit . »

Il a affirmé que lui et un ami avaient comploté le «meurtre parfait» sans «aucune preuve».

Marilyn a même révélé que les hommes «l’ont suivie, ont évacué sa maison et compris sa routine» avant qu’ils ne se lancent dans l’incendie criminel.

La nuit du meurtre prévu, il a rempli un sac à bandoulière de «kérosène, d’allumettes et de chiffons».

Alors qu’ils s’approchaient du domicile de Nancy, un homme les a approchés pour vendre de la drogue.

Marilyn a écrit: «Mais Hollywood a continué à nous suivre, jusqu’à la porte de Nancy. [My friend] et je me suis regardé. Nous n’avions pas prévu qu’il y ait un témoin dans ce quartier désert. Le regard que nous nous sommes lancé était un point d’interrogation: le tuons-nous aussi? Ou abandonnons-nous le plan pour ce soir?

Lorsque les hommes se sont approchés du domicile de Nancy pour la seconde fois, ils ont entendu des sirènes, les forçant à fuir.

Il a écrit: «Je me demanderai toujours si Hollywood était une sorte de messager, un présage des meilleures choses que j’avais à accomplir. Parce qu’après cette nuit, je suis devenu trop paranoïaque pour tuer Nancy, trop peur d’être attrapé et envoyé en prison. Je me suis réveillé au fait que j’avais dit à trop de gens ma haine pour elle, et même le meilleur plan [my friend] et je pourrais trouver ce n’était pas assez bon pour nous protéger des événements fortuits comme le dépassement de voitures de police.

Quand il a rencontré Nancy des années plus tard dans un club, il a affirmé qu’elle s’était disputée avec sa nouvelle petite amie.

Il a écrit: «La vieille haine a refait surface, et je voulais lui faire quelque chose d’odieux et de plus permanent, mais je ne pouvais pas savoir où elle vivait.

Lundi, l’ex-fiancée de Marilyn, Rachel, 33 ans, a accusé la chanteuse de la «toiletter» lorsqu’elle était adolescente.

L’actrice de Westworld a écrit sur Instagram: «Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson.

«Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage.

«Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je suis avec les nombreuses victimes qui ne se tairont plus.

Jenna Jameson, qui a admis avoir eu une liaison avec Marilyn dans les années 90, a prétendu qu’il voulait une fois la brûler corps vivant.

Elle a dit Courrier quotidien: « Nous ne sommes pas sortis longtemps parce que je l’ai interrompu après qu’il ait dit nonchalamment qu’il fantasmait sur le fait de me brûler vif. Sexuellement, il aimait mordre. »

L’ancienne star du porno a déclaré que même si le sexe pendant leur relation était «consensuel», elle a mis fin à leur relation «une fois qu’il a commencé à me parler violemment, j’étais comme … au revoir Brian. De plus, les ecchymoses qu’il me mordait n’étaient pas amusantes. »

Les autres femmes – une artiste connue uniquement sous le nom de Gabriella, Ashley Walters, Sarah McNeilly et Ashley Lindsay Morgan – ont fait des allégations similaires contre lui.

Marilyn a répondu aux allégations dans une déclaration Instagram qui disait: «De toute évidence, ma vie et mon art ont longtemps été des aimants pour la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité.

« Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de la façon dont – et pourquoi – d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Marilyn a depuis été déposé par son label et agent de réservation.