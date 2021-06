MARILYN Manson est sur le point de se transformer en policier pour voies de fait après l’émission d’un mandat d’arrêt pour une prétendue attaque à la salive contre un vidéaste.

Un chef de la police du New Hampshire a révélé que Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, a accepté de se rendre après qu’un mandat a été délivré contre lui pour deux chefs d’accusation de délit de simple agression à Gilford.

Un chef de la police du New Hampshire a révélé que Manson avait accepté de se transformer, selon des informations Crédit : Getty

La police est à la recherche du chanteur après qu’il a été accusé d’avoir craché sur un vidéaste lors d’un concert en 2019 Crédit : Facebook

Manson est sur le point de se rendre sur le mandat d’arrêt actif à Los Angeles, a confirmé Fox News.

Selon le média, la mise en accusation de Manson pourrait être programmée d’ici la mi-août, cependant, cela dépend du moment où le chanteur se rendra.

La police est à la recherche du chanteur après qu’il a été accusé d’avoir craché sur un vidéaste lors d’un concert en 2019.

TMZ avait précédemment rapporté avoir obtenu des images de Manson collant son visage devant une caméra et crachant dans le pavillon de la Bank of New Hampshire.

Des sources proches du dossier ont déclaré à TMZ que la victime n’avait « aucune blessure » à la suite de l’incident de « crachat » et que seule une partie de la salive de Manson avait atterri sur le vidéaste.

Manson a finalement été inculpé parce que cracher est considéré comme un « contact physique non privilégié ».

En mai 2021, le département de Gilford a détaillé les informations sur le mandat de Manson dans une publication Facebook.

Le département de Gilford a détaillé les informations sur le mandat de Manson sur Facebook Crédit : Getty

Si Manson est reconnu coupable, le délit de classe A qui suit comprend une peine d’emprisonnement de moins d’un an et une amende de 2 000 $ Crédit : Getty

Le message disait: « Le service de police de Gilford a un mandat d’arrêt actif contre Brian Hugh Warner (alias: Marilyn Manson) pour deux chefs d’accusation de délit de classe A.

« Les agressions présumées impliquaient un vidéaste. … M. Warner, son agent et son avocat sont au courant du mandat depuis un certain temps et il n’a fait aucun effort pour retourner dans le New Hampshire pour répondre aux accusations en instance. »

« M. Warner avait donné un concert au Bank of NH Pavilion le 18 août 2019, lorsque les prétendues agressions simples se sont produites », a expliqué le message.

« L’émission d’un mandat d’arrêt n’est pas une présomption de culpabilité », a-t-il poursuivi. « Le vidéaste avait été sous-traité par une société basée à NH pour filmer le concert et se trouvait dans la zone des stands de la scène lorsque les agressions présumées se sont produites. »

Si Manson est reconnu coupable, le délit de classe A qui suit comprend une peine d’emprisonnement de moins d’un an et une amende de 2 000 $.

L’allégation fait référence à un vidéaste non identifié qui prétend que Manson leur a craché sur le bras pendant qu’ils filmaient son concert le 18 août 2019.

Un vidéaste non identifié affirme que Manson leur a craché sur le bras pendant qu’ils filmaient son concert le 18 août 2019 Crédit : Getty

Sans rapport avec les accusations de Manson dans le New Hampshire, un certain nombre de femmes ont affirmé avoir été agressées sexuellement et physiquement par Manson Crédit : Getty – Contributeur

La police a déclaré que les agressions « n’étaient pas de nature sexuelle » et que le vidéaste se trouvait dans la fosse du Bank of New Hampshire Pavilion au moment du concert.

Howard King, l’avocat de Manson, a déclaré que l’affaire était « ridicule » et n’était pas d’accord avec la police, affirmant que Manson avait coopéré avec la police dans leur enquête.

« Cette plainte pour délit a été poursuivie après que nous ayons reçu une demande d’un vidéaste pour plus de 35 000 $ après qu’une petite quantité de salive soit entrée en contact avec son bras », a déclaré King dans un communiqué.

« Après avoir demandé des preuves de dommages allégués, nous n’avons jamais reçu de réponse », a ajouté King. « Toute cette affirmation est ridicule, mais nous restons déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons toujours fait. »

Sans rapport avec les accusations portées contre Manson dans le New Hampshire, un certain nombre de femmes ont affirmé avoir été agressées sexuellement et physiquement par Manson.

Les actrices Evan Rachel Wood et Esme Bianco ont affirmé que l’homme de 52 ans les avait agressées sexuellement et physiquement.

Le département du shérif du comté de Los Angeles enquête sur les abus signalés.