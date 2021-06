Marilyn Manson s’attend à se livrer pour agression: police

Marilyn Manson devrait se rendre au service de police de Los Angeles.

Manson, de son vrai nom Brian Warner, a un mandat d’arrêt contre son arrestation à Gilford, New Hampshire, et fait face à deux chefs d’accusation de délit simple de classe A. Les avocats de Manson sont parvenus à un accord pour que le musicien se rende aux autorités de Los Angeles pour faire face au mandat, selon la police.

Le chef de la police de Gilford, Tony Burpee, dans une déclaration à USA TODAY, a déclaré que le procureur de son département transmettrait le mandat au détective du LAPD, qui organiserait ensuite une date et une heure spécifiques pour que Manson se rende.

« Nous avons été dans un schéma d’attente », a déclaré Burpee dans un communiqué. « Nous recherchons simplement que M. Warner se rende sur le mandat actif afin que nous puissions continuer. »

USA TODAY a contacté l’avocat de Manson pour plus de détails.

La police a déclaré que même si Manson devrait être réservé et traité par le LAPD, il se verra attribuer une date d’audience avec le tribunal de district du New Hampshire.

« Si M. Warner se rend dans les prochaines semaines, sa première comparution/mise en accusation sera probablement prévue pour la mi-août », a déclaré Burpee.

Selon les forces de l’ordre, Manson se produisait au Bank of New Hampshire Pavilion, un amphithéâtre en plein air local, le 18 août 2019, lorsque les agressions auraient eu lieu. Les agressions présumées, qui, selon les autorités, n’étaient pas de nature sexuelle, impliquaient un vidéaste dans la fosse de la scène, qui avait été sous-traité pour filmer le spectacle.

Initialement, l’avocat de Manson, Howard King, a qualifié l’affirmation du département de police de Gilford de « ridicule » dans une déclaration de mai à USA TODAY, mais a ajouté que lui et son client « restaient déterminés à coopérer avec les autorités, comme nous l’avons fait tout au long ».

En plus de ces accusations, le musicien assiégé a été accusé d’agression par plusieurs femmes, dont son ex-fiancé Evan Rachel Wood et l’actrice de « Game of Thrones » Esmé Bianco. En avril, Bianco a déposé une plainte accusant Manson d’agression sexuelle, de violence sexuelle et de traite des êtres humains, et en février, la star de « Westworld » Wood a allégué que Manson l’avait « horriblement maltraitée » « pendant des années ».

Contributeur : Charles Trépany