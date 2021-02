Marilyn Manson dénonce les allégations d’abus après que son ex-fiancée Evan Rachel Wood ait affirmé que le musicien «m’avait horriblement maltraité pendant des années».

« De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes déclarations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité », a écrit Manson, de son vrai nom Brian Warner, sur Instagram lundi soir.

Plus tôt lundi, Wood a révélé dans un message Instagram que Manson, 52 ans, avait «commencé à me toiletter quand j’étais adolescent». L’actrice de « Westworld » a parlé ces dernières années de violence conjugale et d’agression sexuelle.

Wood, 33 ans, a ajouté: « J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui l’ont permis, avant qu’il ruine plus de vies. Je suis avec les nombreuses victimes qui ne se tairont plus. »

Wood a republié les allégations d’autres femmes d’abus commis par Manson sur ses histoires Instagram après avoir publié sa déclaration.

Manson a repoussé ses affirmations lundi soir. «Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de la façon dont – et pourquoi – les autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité.

Manson a été rapidement abandonné par son label à la suite des allégations de Wood.

« À la lumière des allégations inquiétantes d’aujourd’hui d’Evan Rachel Wood et d’autres femmes désignant Marilyn Manson comme leur agresseur, Loma Vista cessera de promouvoir davantage son album actuel, avec effet immédiat », a tweeté lundi Loma Vista Recordings. « En raison de ces développements préoccupants, nous avons également décidé de ne pas travailler avec Marilyn Manson sur de futurs projets. »

USA TODAY a contacté les représentants de Manson pour obtenir leurs commentaires.

En novembre, Manson a raccroché à un journaliste du magazine musical britannique Metal Hammer qui a tenté d’interroger le musicien sur sa relation avec Wood et d’autres femmes. Son publiciste a ensuite publié une longue déclaration en son nom, niant les abus et dirigeant le point de vente vers une interview de 2017 dans laquelle il a déclaré qu’il « ne savait pas grand chose » des expériences de l’ex Rose McGowan avec Harvey Weinstein. Manson a également déclaré dans l’interview que ceux qui portent des accusations dans le mouvement #MeToo devraient faire des allégations « à la police, pas à la presse … d’abord et avant tout ».

Lui et Wood se sont rencontrés quand elle était à la fin de son adolescence et Manson à la fin de la trentaine. Ils sont sortis ensemble à la fin des années 2000 et se sont fiancés en 2010, avant qu’elle ne se retrouve avec la star de « Billy Elliot » Jamie Bell, qu’elle a épousée en 2012. Ils ont divorcé en 2014.

Manson, dans une séance de questions-réponses avec le magazine Spin en 2009, a déclaré que sa chanson de 2009 «Je veux te tuer comme ils le font dans les films» a été inspirée par l’une de leurs ruptures.

« J’ai des fantasmes tous les jours sur l’écrasement de son crâne avec un marteau », a-t-il déclaré à la sortie de Wood.

Son équipe a nié dans la déclaration à Metal Hammer que ses propos devraient être considérés comme une menace légitime: « Les commentaires dans Spin où Manson avait le fantasme d’utiliser un marteau sur Evan … étaient évidemment une interview théâtrale de rock star faisant la promotion d’un nouveau disque, et non un récit factuel. Le fait qu’Evan et Manson se soient fiancés six mois après cet entretien indiquerait que personne n’a pris cette histoire à la lettre. »

Il y a près de trois ans, Wood a partagé ses expériences de violence domestique et d’abus sexuels sans faire d’allégations au sujet d’une personne en particulier au Comité judiciaire de la Chambre dans le cadre d’un effort visant à obtenir une charte des droits des survivants d’agression sexuelle à l’échelle nationale.

Elle a déclaré au Congrès que les mouvements Me Too et Time’s Up ont suscité des «vagues de souvenirs» de ses propres agressions et ont comparé deux cas d’agression sexuelle et de violence à «une cicatrice mentale que je ressens chaque jour».

«Mon expérience de la violence domestique était la suivante», a-t-elle dit, «les abus psychologiques, physiques et sexuels toxiques qui ont commencé lentement mais qui se sont intensifiés avec le temps, y compris les menaces contre ma vie, les feux de gaz et le lavage de cerveau sévères, se réveillant pour l’homme qui prétendait aimer moi, violant ce qu’il croyait être mon corps inconscient.

Plus:Evan Rachel Wood détaille les agressions sexuelles au Congrès

«Le pire,» a-t-elle poursuivi, «des rituels malsains consistant à me ligoter par les mains et les pieds pour être torturé mentalement et physiquement jusqu’à ce que mon agresseur se sente que j’avais prouvé mon amour pour eux. battu et qu’on me disait des choses indescriptibles, j’avais vraiment l’impression que je pouvais mourir, non seulement parce que mon agresseur m’a dit: « Je pourrais te tuer maintenant », mais parce qu’à ce moment-là j’avais l’impression d’avoir quitté mon corps, et j’étais trop peur de courir. «

Wood a déclaré qu’en raison de ses traumatismes, elle était en proie à la dépression, à la dépendance, à l’agoraphobie et aux terreurs nocturnes qui l’ont amenée à tenter de se suicider à deux reprises et à se faire soigner dans un hôpital psychiatrique.

«Même si ces expériences se sont produites il y a dix ans, je lutte toujours avec les conséquences», a-t-elle déclaré. «Ma relation souffre, mes partenaires souffrent, ma santé mentale et physique en souffre. Sept ans après mes viols – au pluriel – on m’a diagnostiqué un SSPT à long terme, avec lequel je vivais tout ce temps sans connaître mon état. J’ai simplement pensais que je devenais fou. «

Plus:Marilyn Manson se sépare du bassiste de longue date suite à des allégations de viol

Wood a reçu une vague de soutien de la part d’autres célébrités après s’être prononcée contre son agresseur.

McGowan – qui a été fiancé à Manson pendant deux ans avant de se séparer des «différences de style de vie» en 2001 – a applaudi Wood pour avoir pris la parole.

« Je suis profondément triste aujourd’hui et dégoûté. Mais je suis surtout fier. Fier d’Evan Rachel Wood et des autres qui se sont manifestés contre Marilyn Manson, mon ex », a déclaré McGowan, l’un des premiers accusateurs publics de Weinstein qui a contribué à déclencher le Mouvement #MeToo en octobre 2017.

McGowan a poursuivi: « Quand il était avec moi, il n’était pas comme ça, mais cela n’a aucune incidence sur le fait qu’il était comme les autres avant ou après. Il faut du temps pour se manifester. Et encore une fois, je suis fier. Fier de ces femmes. et quiconque s’oppose à un agresseur. «

Anna Paquin, qui a partagé la vedette avec Wood sur « True Blood » de HBO, a déclaré que « le courage de Wood est inspirant ». Paquin a ajouté: «#istandwithyou».

Josh Gad et Selma Blair ont tous deux commenté: «Je t’aime».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

Contribution: Erin Jensen, Cydney Henderson