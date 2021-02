Le chanteur s’est rendu sur son Instagram tard lundi soir et a écrit: « De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des choses similaires. Peu importe comment – et pourquoi – d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. «

Plus tôt dans la journée, l’actrice Evan Rachel Wood, qui était auparavant fiancée au musicien, a écrit sur Instagram que Manson, de son vrai nom Brian Warner, «l’avait horriblement maltraitée» pendant «des années».

«Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescente et m’a horriblement maltraité pendant des années», a-t-elle écrit. «J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé. J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage. Je suis ici pour dénoncer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine plus de vies. Je soutenez les nombreuses victimes qui ne se tairont plus. «

CNN a contacté les représentants de Wood et Manson pour obtenir de plus amples commentaires.