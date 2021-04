Marilyn Manson poursuivie pour agression sexuelle, traite des êtres humains

La star de « Game of Thrones », Esmé Bianco, a intenté une action en justice vendredi, accusant Marilyn Manson d’agression sexuelle, de violences sexuelles et de trafic d’êtres humains.

Dans la plainte déposée en Californie, Bianco détaille des allégations de viol et de violence verbale et physique remontant à 2007.

Dans une déclaration fournie par ses représentants, Bianco a déclaré qu’elle était consciente que le système juridique n’était pas parfait, mais qu’elle avait intenté une action en justice pour tenir Manson responsable des ressources dont elle disposait.

«Pendant trop longtemps, mon agresseur a été laissé sans contrôle, grâce à l’argent, à la célébrité et à une industrie qui a fermé les yeux. Malgré les nombreuses femmes courageuses qui se sont prononcées contre Marilyn Manson, d’innombrables survivantes restent réduites au silence, et certaines de leurs voix le feront. ne jamais être entendu », lit-on dans la déclaration de Bianco. « Mon espoir est qu’en élevant le mien, j’aiderai à empêcher Brian Warner de briser plus de vies et à donner aux autres victimes les moyens de demander leur propre petite mesure de justice. »

Bianco a déclaré que Manson, de son vrai nom Brian Warner, avait commencé à lui faire des avances sexuelles déguisées en « blagues » deux ans après l’avoir rencontré en 2005. Cela s’est intensifié en 2009 lorsqu’elle est entrée dans une relation avec Manson à 26 ans après l’avoir invitée. pour jouer dans son clip pour « Je veux te tuer comme ils le font dans les films ».

Le procès prétend qu’il a appliqué un «code vestimentaire» et obligé Bianco à «s’asseoir à ses pieds pendant les visites de presse» et «l’a dégradée verbalement pendant les interviews».

Bianco allègue que Manson l’a persuadée d’emménager avec lui en 2011. Il a gardé l’appartement à 63 degrés « dans l’obscurité presque totale », jouerait « des films violents et sexuellement graphiques » et la réprimanderait si elle se plaignait, indique le procès.

La plainte de l’actrice a détaillé les moments où Manson l’a physiquement maltraitée pendant les rapports sexuels, la coupant «avec un couteau nazi», photographiant les blessures et les publiant en ligne sans son consentement. Elle a dit qu’il lançait souvent de violentes crises de colère, utilisait «de la drogue, de la force et des menaces de force pour lui imposer des actes sexuels» et la violait.

Le procès accuse également l’ancien directeur et société de gestion de Manson, Tony Ciulla et Ciulla Management Inc., d’avoir témoigné de l’abus, de l’avoir permis et d’en tirer profit.

Bianco dit que Ciulla et sa compagnie ont coordonné les vols et l’hébergement pour elle et lui serviraient de «baby-sitter» quand Manson n’était pas là. Le procès prétend que sa société de gestion avait «un intérêt direct à soutenir ses tendances violentes pour encourager la création de son« art »et la promotion de la marque de Marilyn Manson».

USA TODAY a contacté l’avocat de Manson et Ciulla Management pour obtenir leurs commentaires.

En février, Bianco s’est joint à d’autres célébrités pour dénoncer des allégations d’abus contre Manson.

Une semaine après qu’Evan Rachel Woods ait prétendu que Manson l’avait « horriblement maltraitée » pendant des années « , Bianco a partagé son propre récit avec Manson lors d’une interview avec le magazine new-yorkais » The Cut « , où elle a décrit le musicien comme un » monstre qui m’a presque détruit. et presque détruit tant de femmes. «

«Je me sentais essentiellement comme un prisonnier», a déclaré Bianco, 38 ans. «J’allais et venais à son gré. Les personnes à qui je parlais étaient complètement contrôlées par lui. J’ai appelé ma famille en se cachant dans le placard.

Manson a fait face aux retombées des allégations. Il a été abandonné par son label d’enregistrement Loma Vista Recordings et Creative Artists Agency, selon Variety. AMC Networks a également confirmé à USA TODAY qu’un épisode de l’anthologie d’horreur « Creepshow » mettant en vedette Manson ne sera pas diffusé.

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, RAINN offre un soutien par le biais de la hotline nationale contre les agressions sexuelles (800.656.HOPE & online.rainn.org).

