Marilyn Manson: la chanteuse américaine fait l’objet d’une enquête sur des allégations de violence domestique | Actualités Ents & Arts

La chanteuse Marilyn Manson fait l’objet d’une enquête sur la violence domestique sur des incidents présumés d’il y a environ 10 ans, ont déclaré les autorités américaines.

Cela vient après que l’actrice de Westworld Evan Rachel Wood et trois autres femmes plus tôt ce mois-ci aient accusé le rockeur américain sur les réseaux sociaux de les avoir abusés.

Vendredi, le département du shérif du comté de LA a déclaré que son unité spéciale pour les victimes « enquêtait sur les allégations de violence domestique impliquant M. Brian Warner également connu sous le nom de« Marilyn Manson », qui travaille dans l’industrie de la musique ».

« Les incidents se sont produits entre 2009 et 2011 lorsque M. Warner vivait dans la ville de West Hollywood », indique le communiqué.

Image:

Evan Rachel Wood est sorti avec Marilyn Manson en 2007 et s’est ensuite fiancé avec lui. Photo: Sipa / Shutterstock





Wood, 33 ans, qui est sorti avec Manson, 52 ans, vers 2007 et a été brièvement fiancé avec lui en 2010, a déclaré que le chanteur « m’avait horriblement abusé pendant des années » et « j’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé ».

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson », a déclaré Wood sur Instagram le 1er février. « Il a commencé à me toiletter quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années. »

Manson a nié les allégations de Wood comme « d’horribles distorsions de la réalité ».

La relation du couple est devenue publique en 2007 quand il avait 38 ans et elle avait 19 ans, et ils se sont brièvement fiancés en 2010 avant de se séparer.

Manson a répondu aux allégations de Wood avec sa propre publication Instagram plus tard dans la journée.

« De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité », a déclaré son article.

Image:

Marilyn Manson, photographiée ici avec son ex-femme Dita Von Teese, a nié toutes les allégations contre lui



« Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de la façon dont – et pourquoi – d’autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Les trois autres femmes ont également accusé Manson d’abus émotionnel et psychologique au cours des 10 dernières années.

Suite aux accusations publiques plus tôt ce mois-ci, la maison de disques de Manson, Loma Vista Recordings, l’a laissé tomber.

L’auteur-compositeur-interprète est connu pour ses tenues noires d’inspiration gothique et sa personnalité de scène controversée, et ses succès incluent The Dope Show et Personal Jesus.

Il était auparavant fiancé à l’éminente militante #MeToo Rose McGowan et marié à la danseuse et mannequin burlesque Dita Von Teese en 2004, qui l’a défendu plus tôt ce mois-ci après que les allégations aient été rendues publiques.

Image:

Rose McGowan était une fois fiancée au rockeur américain



Elle a déclaré que les expériences des accusateurs de Manson ne correspondent pas à la sienne, affirmant dans un post Instagram qu’elle avait quitté Manson « en raison de l’infidélité et de la toxicomanie ».

« Les mauvais traitements de quelque nature que ce soit n’ont leur place dans aucune relation. J’exhorte ceux d’entre vous qui ont subi des abus à prendre des mesures pour guérir et avoir la force de se réaliser pleinement », a-t-elle ajouté.

En 2018, les procureurs du comté de Los Angeles ont refusé de porter plainte contre Manson pour des allégations d’agression, de coups et d’agression sexuelle datant de 2011, affirmant qu’ils étaient limités par des délais de prescription et un manque de corroboration.

Dans ce cas, l’accusateur n’a été identifié que comme une connaissance sociale de Manson. Il a nié les allégations à l’époque.