Marilyn Manson a répondu aux allégations d’abus de son ancienne fiancée Evan Rachel Wood, affirmant que ces allégations étaient « d’horribles distorsions de la réalité ».

Le musicien de rock controversé a été abandonné par son label et coupé de deux émissions de télévision suite aux affirmations de l’actrice.

La star de Westworld et Frozen II, Wood, 33 ans, a accusé Manson, 52 ans, de l’avoir «toilettée» alors qu’elle était adolescente et a dit qu’il l’avait «horriblement maltraitée» pendant des années.

Image:

Wood et Manson ont commencé à se fréquenter en 2007.





Manson, de son vrai nom Brian Warner, a maintenant répondu par une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

« De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité », a-t-il déclaré.

« Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de la façon dont – et pourquoi – les autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Manson s’est fait connaître dans les années 1990 avec des albums comprenant Antichrist Superstar et Mechanical Animals, et était connu pour son apparence distinctive et ses spectacles sur scène souvent choquants.

Image:

La star de Westworld, Wood, affirme avoir été « soumise à un lavage de cerveau et manipulée » par Manson



Wood, nominée aux Golden Globe, a commencé à sortir avec la musicienne en 2007, alors qu’elle avait 18 ans et qu’il en avait 36. Ils se sont brièvement fiancés en 2010 avant de se séparer sept mois plus tard.

L’actrice a déjà déclaré avoir eu une relation abusive, mais n’a jamais nommé publiquement l’auteur présumé auparavant.

Dans sa déclaration accusant Manson, elle a affirmé avoir été « soumise au lavage de cerveau et manipulée » par lui et qu’elle avait maintenant « fini de vivre dans la peur des représailles, calomnies ou chantage ».

Suite à son message, d’autres femmes ont partagé des allégations similaires contre Manson et le label Loma Vista Recordings a déclaré lundi qu’il ne travaillait plus avec le musicien.

« À la lumière des allégations troublantes d’aujourd’hui par Evan Rachel Wood et d’autres femmes nommant Marilyn Manson comme leur agresseur, Loma Vista cessera de promouvoir davantage son album actuel, avec effet immédiat », indique un communiqué.

« En raison de ces développements préoccupants, nous avons également décidé de ne pas travailler avec Marilyn Manson sur de futurs projets. »

Une apparition dans le drame fantastique American Gods sera également supprimée d’un prochain épisode, la chaîne de télévision américaine Starz déclarant dans un communiqué: « Starz est sans équivoque avec toutes les victimes et survivants d’abus. »

AMC a sorti un épisode de la série d’anthologies d’horreur Creepshow qui mettra en vedette Manson, selon le site de divertissement américain Deadline.

Image:

Rose McGowan, qui est une fois sortie avec Manson, a déclaré qu’il n’était pas violent dans leur relation mais qu’elle se tenait aux côtés de Wood et des femmes qui l’ont accusé.



Le dernier album de Manson sorti via Loma Vista Recordings était We Are Chaos de 2020, qui a atteint la septième place des charts britanniques et huit aux États-Unis.

Il était auparavant fiancé à l’actrice et activiste Rose McGowan pendant deux ans et marié à l’artiste de performance Dita Von Teese pendant un an.

Dans un message vidéo, McGowan, qui était l’un des accusateurs de Harvey Weinstein, a déclaré qu’elle était « triste » et « dégoûtée » par les allégations, mais « fière » de Wood.

Elle a dit quand elle était en couple avec Manson « il n’était pas comme ça, mais cela n’a aucune incidence sur le fait qu’il était comme ça avec les autres avant ou après ».

Sky News a contacté les représentants de Wood et Manson pour obtenir leurs commentaires.