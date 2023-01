Marilyn Manson accusée d’avoir violé une mineure dans un nouveau procès horrible – National

Un nouveau procès intenté contre Marilyn Manson allègue que le rockeur a agressé sexuellement une mineure à plusieurs reprises dans son bus de tournée et a menacé de tuer sa famille si elle en parlait à qui que ce soit.

La femme – qui a déposé la plainte de manière anonyme sous le nom de Jane Doe – affirme que Manson (dont le vrai nom est Brian Warner) l’a agressée et violée à plusieurs reprises au cours de quatre ans, de 1995 à 1999.

La femme, qui a maintenant 44 ans, a également porté plainte contre les anciennes maisons de disques du rockeur de choc, Interscope Music et Nothing Records, selon le procès déposé lundi devant la Cour suprême du comté de Nassau à New York.

Elle allègue que les étiquettes était au courant de la nature abusive de Manson et « l’ont célébré et promu pour leur gain financier collectif », rapporte USA Today.

Les étiquettes « connaissaient bien [Manson’s] obsession pour la pornographie juvénile et la pédophilie et son désir d’exposer les enfants à travers l’Amérique à des thèmes sexuels », accuse le procès.

“Ce procès va au-delà du prédateur nommé et cible les maisons de disques qui ont emballé et profité du comportement criminel de leur artiste, et c’est une mise en accusation de l’industrie de la musique pour avoir maintenu une culture qui célèbre, protège et permet aux prédateurs sexuels», a déclaré l’avocate de Doe, Karen Barth Menzies, dans un communiqué fourni à USA Today.

Selon la plainte, Doe a rencontré Manson pour la première fois en 1995 devant une salle de concert à Dallas, au Texas. Elle, ainsi que trois autres fans féminines mineures, attendaient de rencontrer le chanteur.

Le musicien leur aurait demandé “Quel était chacun de leurs âges, dans quelles notes à l’école ils étaient et où se trouvaient leurs parents à l’époque”, avant d’inviter Jane Doe “et l’une des autres jeunes filles dans le bus de tournée”, rapporte Pitchfork.





Dans le bus, le procès se lit comme suit : “Warner a commis divers actes de conduite sexuelle criminelle sur la demanderesse (Jane Doe), qui était vierge à l’époque, y compris, mais sans s’y limiter, la copulation forcée et la pénétration vaginale.”

Le procès se poursuit: «L’un des membres du groupe a regardé l’accusé Warner agresser sexuellement le demandeur. Le demandeur souffrait, était effrayé, bouleversé, humilié et confus. Après avoir terminé, l’accusé Warner s’est moqué d’elle. Le demandeur est informé et allègue à ce sujet que toutes les conduites sexuellement abusives et harcelantes alléguées ici ont été commises pour satisfaire les propres désirs sexuels lubriques du défendeur Warner. Ensuite, l’accusé Warner a demandé à la demanderesse de « descendre de mon bus » et a menacé la demanderesse que, si elle en parlait à quelqu’un, il la tuerait, elle et sa famille. »

La poursuite se poursuit, rapporte Pitchfork, affirmant qu’après l’agression présumée, le manager de Manson a donné les coordonnées de Doe Manson et l’a exhortée à “rester en contact”. Manson, semble-t-il, a commencé à appeler Doe à la maison, “sollicitant la demanderesse d’envoyer des photos sexuelles explicites d’elle et de ses amis à son fan club, Satan’s Bakesale”.

La poursuite détaille d’autres descriptions d’abus présumés, y compris une autre agression sexuelle dans son bus de tournée en 1995, ainsi que de multiples cas de coercition et d’abus sexuels en 1999, alors que Doe avait 19 ans.

En 2021, des femmes ont commencé à présenter des allégations d’abus contre Manson, y compris son ex-petite amie Evan Rachel Wood.

Marilyn Manson et Evan Rachel Wood sont photographiés en 2006.

John Shearer/WireImage



“Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson”, a écrit Wood sur Instagram à l’époque, bien qu’il semble que le message ait maintenant été supprimé. “Il a commencé à me soigner quand j’étais adolescente et m’a horriblement maltraité pendant des années. J’ai subi un lavage de cerveau et j’ai été manipulé pour me soumettre.

« J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, de la calomnie ou du chantage. Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se tairont plus.

Peu de temps après le poste de Wood, Manson a été abandonné par son label. Plusieurs autres femmes ont formulé des allégations similaires et au moins quatre d’entre elles ont intenté des poursuites. Deux des poursuites ont été rejetées et la semaine dernière, un règlement a été conclu pour une autre.

Manson a également déposé une plainte en diffamation contre Wood et sa petite amie, Ilma Gore, accusant le couple d’avoir fabriqué des allégations d’abus sexuels pour ruiner sa réputation.

