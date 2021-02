La rockeuse de choc Marilyn Manson a ramené les fans féminines dans son bus de tournée après un concert au Royaume-Uni et les a fait se déshabiller dans un jeu sexuel déformé, a-t-on affirmé.

Un fan qui y participait affirme avoir évalué les poitrines des filles après leur avoir prétendument donné de l’alcool et leur avoir dit d’enlever leur haut.

La photographe Erica Von Stein, 29 ans, dit qu’elle a été choisie parmi la foule avec d’autres beaux fans, puis escortée dans le bus de tournée de Manson par ses gardiens.

Elle se cacha à l’arrière pour éviter l’attention du Manson sans maquillage alors qu’il désignait les femmes et leur disait de se déshabiller.

Erica a déclaré: «Il a dit qu’il voulait voir qui avait les meilleurs seins et cul. Tout le monde était un peu surpris. Il a fait sentir que c’était normal, comme si c’était amusant.







« Il était entouré de personnes plus âgées et il était dominateur. Je ne pense pas que quiconque pense pouvoir dire non. »

Nous avons parlé à deux autres femmes dans le bus. L’un d’eux a déclaré: «Les filles y ont été contraintes alors qu’elles étaient ivre. C’était un abus de pouvoir.

La carrière de la chanteuse gothique a été laissée en lambeaux cette semaine après que son ex, l’actrice Evan Rachel Wood, ait affirmé l’avoir «horriblement» maltraitée.

Au moins 10 autres femmes l’ont accusé depuis de violences sexuelles, de gaz et de lavage de cerveau.







Le récit d’Erica allègue que Manson a ciblé de jeunes fans britanniques lors de sa tournée Twins of Evil 2012.

Manson, 52 ans, aurait utilisé une rencontre pour «distinguer» les femmes à inviter à sa soirée d’après-spectacle

Manson, de son vrai nom Brian Hugh Warner, nie toutes les allégations d’abus en affirmant qu’il s’agit de «distorsions de la réalité».

Mais il a la réputation de fantasmes dépravés, se vantant jadis d’uriner sur un éventail sourd couvert de viande.

Erica, de l’ouest de Londres, a déclaré que Manson «ressemblait à un gars ordinaire», offrant des boissons pendant qu’une partenaire féminine et «des groupies plus âgées, personne de moins de 30 ans» discutaient.

Erica a déclaré: «Tout à coup, il a voulu jouer à un jeu. Il n’a forcé personne. Il nous a pris au dépourvu. Ils se tenaient là pendant qu’il commentait leurs seins et leurs fesses. Les soutiens-gorge se sont détachés mais je pense que les pantalons sont restés.

«Son partenaire à l’époque portait une robe et la tira sur le côté pour que sa poitrine soit sortie. Elle ne portait pas de soutien-gorge.







Erica et son petit ami sont partis: « Mon instinct était de sortir le f *** de là. »

Une autre femme dans le bus a déclaré que Manson avait senti ses seins et lui avait demandé s’ils étaient «naturels».

Le joueur de 28 ans a déclaré: «Je n’étais pas sûr de mes seins, alors je me sentais mieux quand il a dit ça. Mon ami a gagné parce que les siens étaient plus grands. Je ne voulais pas être prude. Je pensais « c’est une chance unique dans une vie ». »

Une troisième femme, âgée de 19 ans à l’époque, a reçu un laissez-passer après le spectacle par un assistant et a dit qu’elle «était d’accord» avec le jeu de son idole.







Elle a dit: «J’étais timide, mais il m’a flatté. Il a touché mes seins. Plus tard, je me suis senti dégoûtant mais je me suis dit que c’était juste un comportement typique de rock star. Je me suis blâmé. Il m’a fallu des années pour accepter que c’était inapproprié.

Elle souhaite faire connaître son «comportement d’exploitation».

Manson a été limogé par son label après qu’Evan, 33 ans, se soit exprimé.

En 2018, elle a témoigné d’abus au Congrès américain dans le but d’obtenir des droits pour les victimes d’agression sexuelle.

Elle a dit qu’elle s’était «réveillée en voyant l’homme qui prétendait m’aimer violant ce qu’il croyait être mon corps inconscient». Cette semaine, elle a nommé Manson comme son agresseur.

Il nie toutes les allégations.

Dans le livre de 1998, The Long Hard Road Out of Hell, il a parlé d’uriner sur une «jolie» fan sourde avec «d’énormes t * ts» dans son studio. Lui et ses camarades de groupe ont couvert son corps nu de viande. Manson a écrit: «Elle était très heureuse d’en faire partie.»

L’ex-épouse Dita Von Teese, 48 ans, a déclaré cette semaine: «Les détails rendus publics ne correspondent pas à mon expérience personnelle au cours de nos sept années ensemble.

«S’ils l’avaient fait, je ne l’aurais pas épousé. Le rocker gothique Manson vaut environ 7,2 millions de livres sterling, après avoir vendu environ 50 millions de disques dans le monde.