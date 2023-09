Marilyn Lovell, épouse stoïque du commandant d’Apollo 13, décède à 93 ans

Marilyn Lovell, dont le mari commandait le vaisseau spatial en difficulté Apollo 13 et dont le stoïcisme extérieur et l’agonie intérieure incarnaient les rigueurs émotionnelles du programme spatial pour les épouses d’astronautes, est décédée le 27 août à Lake Forest, dans l’Illinois. Elle avait 93 ans. Le décès a été confirmé par la maison funéraire Wenban à Lake Forest. Aucune cause n’a été signalée.

Mme Lovell connaissait les rigueurs de la vie militaire, ayant accompagné son mari, le capitaine James A. Lovell Jr., dans ses missions de pilote naval et d’instructeur de vol avant de rejoindre le corps des astronautes de la NASA en 1962 et de devenir presque entièrement dévoué. à s’entraîner pour un voyage dans l’espace.

Alors que le capitaine Lovell effectuait plusieurs missions Gemini avec des responsabilités croissantes, il incombait à Mme Lovell d’élever et de discipliner leurs quatre enfants en grande partie seule et de supporter la couverture sexiste de la journée. (« Marilyn Lovell est mignonne, active et efficace », a noté un profil. « Elle présente naturellement les deux premiers traits. »)

Comme d’autres épouses d’astronautes, Mme Lovell plaçait avant tout le rêve de son mari d’aller sur la Lune. Elle lui a caché une grossesse pendant quatre mois, craignant que cela ne l’envoie au fond de la file.

« Ce sont les femmes qui ont la vie la plus dure », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 1968. « Les hommes peuvent faire le tour. »

Le capitaine Lovell ferait savoir à sa femme qu’il pensait à elle dans l’espace. Un Noël, alors qu’il se trouvait à des milliers de kilomètres, il lui envoya un manteau de vison. La carte portait l’inscription « À Marilyn – de la part de l’Homme sur la Lune ». Une autre fois, il a nommé une montagne lunaire Mont Marilyn.

Quelques mois avant le vol Apollo 13, le capitaine Lovell l’a emmenée voir « Marooned », un film de fiction sur trois astronautes d’Apollo qui ne peuvent pas revenir de l’espace en raison d’une panne catastrophique de leur fusée. L’un des membres de l’équipage, comme son mari, s’appelle Jim. Il est aspiré dans l’espace.

Mme Lovell a identifié d’autres sources de catastrophe imminente. D’une part, il y avait le numéro malchanceux 13. « Cela m’a dérangé », a-t-elle déclaré à NBC News lors d’une émission spéciale liée au 40e anniversaire de la mission. «Et j’ai dit : ‘Eh bien, qu’est-il arrivé à 14 ?’»

Puis, la veille du décollage, Mme Lovell était sous la douche lorsque son alliance a glissé et est tombée dans les égouts. « J’étais juste terrifiée parce que, pour moi, c’était comme un présage que quelque chose allait vraiment se passer », a-t-elle déclaré.

Elle a gardé pour elle la nouvelle de la bague perdue.

« Pour une raison ou une autre, les épouses des astronautes n’ont tout simplement jamais discuté de quoi que ce soit qui pourrait inquiéter leurs maris avant de partir en avion », a-t-elle déclaré à NBC News. « Je veux dire, nous avons tout gardé pour nous. »

Apollo 13, lancée le 11 avril 1970, n’était pas aussi digne d’intérêt que les missions spatiales précédentes. Les chaînes de télévision ne l’ont pas couvert en direct. (La rupture des Beatles était la grande nouvelle de la semaine.)

Mais le troisième jour de la mission – le 13 avril, encore ce numéro malchanceux – le téléphone de Mme Lovell a sonné. C’était un ami à la NASA. Il avait l’air choqué.

« Marilyn », a dit l’amie, « je veux juste que vous sachiez que tous ces différents pays ont proposé leur aide, vous savez, dans la reprise et autre. »

Elle n’avait aucune idée de ce dont il parlait.

« Est-ce que tu as bu? » dit-elle.

Les responsables de la NASA sont rapidement arrivés pour l’informer qu’il y avait eu une explosion à bord. Pendant les quatre jours suivants, tandis que le monde entier regardait la NASA se précipiter pour sauver les astronautes, Mme Lovell a fait preuve de courage devant les journalistes télévisés postés devant sa maison.

« Voulez-vous un sandwich au jambon? » elle a demandé à un journaliste sur sa pelouse.

Mais ce n’était qu’un acte. Elle a prié sur le sol de la salle de bain, hors de la vue des amis, de la famille et des enfants des Lovell. Elle réfléchissait à la vie en élevant seule ses enfants.

Le 17 avril, son mari et les autres astronautes s’écrasent dans l’océan Pacifique. Tout le monde a survécu.

«Pendant quatre jours», a-t-elle déclaré plus tard, «je ne savais pas si j’allais être épouse ou veuve.»

Le réalisateur Ron Howard a transformé cet épisode en film à succès « Apollo 13 » (1995), contribuant ainsi à immortaliser la phrase « Houston, nous avons un problème », même si ce n’était pas exactement ce que les astronautes ont dit après l’explosion. (Le capitaine Lovell a dit : « Euh, Houston, nous avons eu un problème. »)

Tom Hanks a joué le capitaine Lovell. Kathleen Quinlan a joué Mme Lovell et a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Marilyn Lillie Gerlach, la plus jeune d’une famille de cinq frères et sœurs, est née à Milwaukee le 11 juillet 1930. Son père possédait un magasin de bonbons et elle se glissait parfois dans la vitrine du magasin pour manger des lapins en chocolat.

En tant qu’étudiante de première année de 13 ans au lycée Juneau de Milwaukee, elle a échangé des regards timides avec Lovell, qui avait deux ans de plus et travaillait derrière le comptoir de la cafétéria pour gagner un déjeuner gratuit.

« Le bal de fin d’année approchait et je devais inviter une fille au bal, il fallait inviter des filles juniors », a déclaré plus tard le capitaine Lovell au Milwaukee Journal-Sentinel. « J’ai invité une fille, mais quand elle a découvert que je n’allais pas être le roi du bal, elle m’a laissé tomber comme une patate chaude. Je n’avais personne d’autre, alors j’ai invité Marilyn.

Ils ont continué à sortir ensemble tout au long du lycée. Elle a fréquenté le Wisconsin State Teachers College à Milwaukee alors qu’il était à l’Université du Wisconsin, puis a été transférée à l’Université George Washington à Washington pour être près du capitaine Lovell alors qu’il étudiait à l’Académie navale américaine d’Annapolis.

Ils se sont mariés en 1952 après avoir obtenu son diplôme. Outre son mari, les survivants comprennent quatre enfants, Barbara Harrison, James Lovell III, Susan Lovell et Jeffrey Lovell ; 11 petits-enfants; et sept arrière-petits-enfants.

Mme Lovell était un membre actif du Astronaut Wives Club, un groupe informel qui conseillait et soutenait d’autres épouses d’astronautes. Mais après l’incident d’Apollo 13, elle ne lui a plus permis de voyager dans l’espace. Le capitaine Lovell travaillait dans l’industrie des télécommunications et dirigeait un restaurant près de Chicago.

Leur mariage était l’une des rares unions d’astronautes à survivre au stress des vols spatiaux. En avril 1970, Mme Lovell n’a jamais perdu espoir.