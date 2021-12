Marilyn Cole, la première page centrale nue de Playboy, se souvient d’une séance photo racée : « Cela m’a permis d’être libre »

Marilyn Cole avait 21 ans lorsqu’elle est devenue la première page centrale nue de Playboy en 1972.

C’était un set brûlant, mais la native de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui était à Chicago où se trouvait le Playboy Mansion d’origine, a été sélectionnée après avoir fait sa marque en tant que Playboy Bunny à Londres. Pour le tournage, le mannequin se tenait contre une étagère et une cheminée alors qu’elle tenait un livre dans son costume d’anniversaire.

Cole a rappelé cette photographie qui a changé sa vie dans un nouveau podcast intitulé « Pouvoir : Hugh Hefner », qui plonge dans l’héritage compliqué de l’éditeur de magazine décédé en 2017 à l’âge de 91 ans. Hébergé par l’auteur Amy Rose Spiegel, il présente des interviews de plusieurs femmes directement impliquées avec Playboy et d’anciens lapins, dont Holly Madison.

Cole, maintenant âgée de 72 ans, a parlé à Fox News de la nudité pour Playboy, de ce que ses parents pensaient vraiment de ce cliché audacieux et si elle se sentait exploitée pour cela.

HOLLY MADISON DÉTAILS LA PREMIÈRE NUIT ‘TRAUMATIQUE’ DE DORMIR AVEC HUGH HEFNER: IL ‘A ÉTÉ POUSSÉ SUR MOI’

Fox News: Avec le recul, qu’est-ce qui vous a donné envie de poser pour Playboy ?

Marilyn Cole : L’argent. C’était totalement une question d’argent. C’était à propos de l’argent étant un lapin. Peut-être que certains des autres avaient des aspirations différentes, mais c’était une époque où les femmes ne gagnaient pas beaucoup d’argent. Beaucoup d’entre nous n’avaient pas de vraie carrière. C’était une issue. Et c’était lucratif. Je gagnais environ 15 $ par semaine. J’ai été payé 5 000 $ pour une seule photo. C’était en 1972. Et j’ouvre toujours le courrier des fans. Ce sont des lettres très polies et respectueuses. Ils me demandent toujours mon autographe.

Fox News: Où avez-vous eu le courage d’aller de front ?

Cole : J’y ai pensé dans le sens où trouves-tu le courage de faire quelque chose dans la vie ? Où trouves-tu le courage de te déshabiller pour un homme ? Je sais que cela semble simpliste. Conduire une voiture semble simpliste, mais je n’ai jamais eu le courage de conduire une voiture. J’ai eu le courage de me déshabiller. Je suppose que cela remonte au fait que je savais ce que je faisais. Je savais que quand je disais oui, je devrais me déshabiller. Selon les mots de ma mère, « C’est un de ces magazines. »

Mais je ne pensais pas que j’allais être une page centrale. Je posais juste. Je n’avais pas d’accessoires. Nous n’avions pas de coiffeur, maquilleur ou styliste. J’étais juste là nu. J’avais déjà été seins nus sur la plage, donc la nudité n’était pas si énorme pour moi. Je sais que Playboy n’était pas complètement frontal. Mais quand il s’agissait d’avoir ce courage, il s’agissait vraiment de prendre ce pari, ce risque. Et avoir un bon instinct. Et ce n’était pas un magazine louche. Je n’étais pas en train d’être piégé par un cinglé qui va soudainement sortir son appareil photo et me demander de lever ma jambe ou quelque chose du genre. C’était Playboy, tout à fait légitime… Et je pense que nous étions tous des exhibitionnistes sur le chemin. Vous devez enfiler cette tenue de lapin et commander une pièce dans ce costume servant des boissons. Vous vouliez être regardé, ou vous ne le feriez pas.

Fox News: Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les photos pour la première fois ?

Cole : J’avais vu une photo d’essai en noir et blanc et je dois vous dire que le photographe Alexas Urba était assez sensationnel. Il est si important pour l’histoire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Fox News: Qu’en ont pensé tes parents ?

Cole : Eh bien, ils avaient des sentiments mitigés. Mais en même temps, mes parents étaient assez cool et ne jugeaient pas. Ils étaient toujours de mon côté. Même s’ils désapprouvaient, ils auraient été de mon côté. Ce n’était pas une tragédie de faire poser votre fille pour Playboy. Mon père était très fier de cette photo. Il l’a emporté pour le montrer à ses potes ! C’était un homme très intellectuel et qui connaissait les artistes, alors il pensait que cela ressemblait plus à une peinture de Rubens. C’est très classique.

Fox News: Votre vie a dû changer du jour au lendemain après cette photo.

Cole : Je pense que ma vie a changé pour la première fois quand je suis devenu un lapin. j’ai été repéré par [Playboy executive] Victor Lownes et il m’a envoyé à Chicago. Et c’est là que j’ai été testé [before the shoot]. Au moment où le numéro est sorti, je travaillais au Playboy Club de Londres. J’ai commencé à sortir avec Victor et il était très cool. Il ne m’a demandé de sortir que 10 mois après notre première rencontre. Ma vie était donc déjà en train de changer. Mais quand le numéro est sorti, cela signifiait plus d’argent parce que j’ai ensuite été choisi pour être Playmate de l’année. Cela signifiait 5 000 $ supplémentaires, beaucoup de prix et plus de notoriété. D’autres jobs de mannequin m’ont été proposés. Les bonnes marques de maillots de bain voulaient travailler avec moi. J’étais partout dans la presse nationale.

Fox News: Pendant des années, les critiques ont dit que Playboy exploitait les femmes. Quelle est votre position à ce sujet ?

Cole : Cela revient à l’argent. Vous savez, l’argent est synonyme de pouvoir et d’indépendance. J’étais très bien payé… En tant que Playboy Bunny, nous gagnons parfois plus que certains des hommes de la salle. Pour moi, l’organisation Playboy m’a montré du respect en tant que femme. Cela m’a permis d’être libre d’une manière qui n’était pas courante à l’époque.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a le plus surpris chez Hugh Hefner après l’avoir rencontré ?

Cole : Eh bien, l’âge entre en jeu. J’avais 21 ans et il aurait eu 44, 46 ans. Il avait cette manière de garçon. Je suis arrivé au manoir d’Angleterre et naturellement, il a voulu me faire visiter. Nous avons parcouru tous les quartiers et il y avait des photos partout. Alors je lui ai demandé : « Que fais-tu quand ta mère et ton père viennent ici ? Je me suis souvenu qu’il avait ri et avait dit : « Eh bien, j’en ai mis quelques-uns de côté. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vous vous attendriez à ce qu’il dise que non. Mais même alors, il pensait à ses parents et voulait être respectueux. Je sentais qu’il était très facile à vivre. Je ne vivais pas avec lui et je n’ai jamais eu de conversation profonde et significative avec lui. Je ne suis pas sûr qu’il l’ait déjà fait avec des femmes de toute façon. Pour lui, il s’agissait de passer un bon moment. Il vivait pour divertir les gens, pour leur faire plaisir. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j’avais été plus sérieux ou exigeant.

Je ne pense pas que je serais allé très loin, pour être honnête. Je ne pense pas que c’était un homme qui aimait la confrontation. Il a été traité comme un roi dans sa propre maison. Et il voulait juste passer un bon moment. Je pense que ce qui m’a finalement surpris, c’est de voir cet homme garçon qui a réussi à créer un empire si réussi. Et Playboy était entièrement sa vision.

Fox News: Qu’espérez-vous que les gens retireront de votre histoire dans le podcast ?

Cole : J’espère qu’ils le prendront pour ce que c’est. Avec tout ce qui se passe dans le monde concernant la pandémie et la politique, je pensais que personne ne se soucierait vraiment que je me déshabille pour une photo. Je ne diminue certainement pas Playboy de quelque façon que ce soit. Mais c’était tout un divertissement pour moi.