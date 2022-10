Mariez-vous maintenant, payez plus tard : les mariages sans rendez-vous deviennent une tendance aux États-Unis, mais comment cela fonctionne-t-il ?

Les mariages peuvent être assez chers et après la pandémie, les experts ont déclaré que les prix avaient grimpé en flèche.

Maintenant, avec plus de plates-formes émergentes pour aider, les couples paient moins pour leur journée spéciale, et nous pourrions voir plus de mariages en conséquence.

La dernière tendance en matière de mariage est que les gens, en particulier aux États-Unis, se marient maintenant et paient plus tard en utilisant des plans de paiement différés.

Les mariages, quel que soit votre budget, peuvent pincer votre porte-monnaie. Ainsi, les futurs mariés prennent un nouveau chemin. Ils mettent leur mariage en attente ou “Merci maintenant et payez plus tard”.

Dana Fowle de FOX 5 I-Team a expliqué comment fonctionne la nouvelle tendance. En regardant les plateformes en ligne et les magazines, le mariage moyen coûte 28 000 $ (près de 500 000 rands). Traditionnellement, cela est payé de différentes manières, comme les parents qui contribuent, les frères et sœurs qui aident ou les prêts.

Dernièrement, les couples américains se sont tournés vers une tendance “Merci maintenant et payez plus tard”, comme le système de mise de côté où vous acceptez des versements échelonnés. Ils utilisent un site appelé Maroo où vous pouvez réserver des services pour votre mariage mais payer plus tard.

Voici comment fonctionne le site :

Vous choisissez d’abord le fournisseur participant.

Ensuite, Maroo effectue une vérification de crédit en douceur.

Ensuite, vous sélectionnez un plan de paiement qui peut être de trois, six ou douze mois. Ils ont aussi le traditionnel, payez la moitié maintenant et le reste plus tard.

Une fois que vous êtes approuvé, Maroo paie les vendeurs et vous remboursez votre prêt à court terme à Maroo sans intérêt.

Il n’y a pas de frais d’inscription. Il y a maintenant plus de plates-formes émergentes qui font la même chose, mais elles n’en sont pas encore là. Vous en saurez plus à ce sujet dans les prochains mois.

Cela change la donne pour de nombreux mariés qui essaient d’organiser un mariage ensemble. Seul le temps nous dira si les vendeurs et les entreprises sud-africains emprunteront le même chemin.