Marietta College remporte une victoire de 50-0 contre Otterbein | Actualités, Sports, Emplois

MARIETTA – Isaiah McCartney pouvait voir la lumière du jour.

Le protège-nez junior du Marietta College a saisi la première interception de sa carrière universitaire et a sprinté le long de la ligne de touche. Il n’y avait aucun joueur d’Otterbein entre lui et la ligne de but, mais malheureusement pour McCartney, le joueur de 295 livres a été pourchassé et plaqué avant la zone des buts.

C’est à peu près la seule chose qui n’a pas fonctionné pour McCartney et la défense des Pioneer samedi alors qu’ils ont remporté une victoire de 50-0 au stade Don Drumm.

« La cascade que nous avons réalisée, j’étais censé traverser le visage du centre », dit McCartney. « Chance (Knight) est entré dans l’espace A opposé, alors j’ai fait une boucle jusqu’au bord et j’ai en quelque sorte réparé l’avant pour m’assurer que (le quart-arrière) ne se précipitait pas. Il l’a lancé et je suis allé l’écraser, mais j’ai baissé les yeux et c’était comme : ‘Oh, il y a un ballon de football dans mes mains.’

McCartney a décollé sur la ligne de touche et avait des coéquipiers à ses côtés pour célébrer, mais ils n’ont pas vu Declan Jewitt d’Otterbein sprinter par derrière.

« Pendant une seconde (je pensais que je marquais), mais ensuite j’ai réalisé que j’étais un protège-nez de 300 livres », » a ri McCartney, qui a également réussi un sack dans le match. « Je bougeais sur environ 15 mètres, mais c’était tout. »

L’entraîneur-chef de Marietta, Andy Waddle, avait une bonne vision de la pièce.

« J’ai vu le gars le traquer et j’ai vu les gars courir à côté de lui », a déclaré Waddle, dont les Pionniers se sont améliorés à 2-1. « Je pense désespérément : ‘Il n’y a personne devant lui. Vous devez regarder en arrière. (McCartney) ne réalise pas un 4,5, 40. Ces chiffres peuvent être inversés pour son 40. Regardez en arrière. Il y a donc des moments de coaching là-bas.

Lorsque Waddle regardera ce match sur film, il y aura beaucoup de points positifs à la fois offensivement et défensivement.

Bryce Agnew a porté 19 fois pour 137 verges et deux touchés, tandis que Connor Vierstra a complété 13 des 22 passes pour 204 verges et un touché et a également marqué deux scores.

« Je pensais que Connor avait bien lancé la balle, » dit Waddle. «Bryce a réussi quelques points. Nous voulons être capables de contrôler la mêlée en ligne un peu mieux qu’actuellement. Nous avons su être efficaces au lancer du ballon. Nous avons inscrit 50 points au tableau, nous devons donc être plutôt satisfaits de l’unité offensive aujourd’hui.

Défensivement, les Pionniers ont cédé 310 verges offensives totales aux Cardinals (0-4) mais ne leur ont jamais permis de franchir la ligne de but.

«Ils ont déplacé un peu le ballon là-bas» dit Waddle. « Certains gars sont sortis des espaces, quelques gars ont échoué dans leur couverture, mais pour la plupart, nous avons joué une défense fondamentalement solide. Notre ligne D est capable de faire pression sur le quarterback et de limiter les gens dans le jeu de course. Quand on peut être bon sur la ligne de mêlée, je pense que cela rend le football plus facile. Nous sommes capables de le faire en défense dès maintenant. Cela va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure et nous allons affronter de bonnes équipes ces prochaines semaines, mais elles ont plutôt bien joué jusqu’à présent.

McCartney a ajouté : « Je dois dire que nous sommes la meilleure défense du pays. … Nous jouons avec beaucoup d’intensité, beaucoup de courage. Nous gardons le nez baissé. Peu importe ce qui se passe dans un jeu, nous n’abandonnons jamais vraiment les jeux. Il est assez difficile pour les quarts et les attaques de rester ensemble quand il y a 11 chapeaux sur le ballon à chaque jeu. Je me sens bien à ce sujet.

La défense de Marietta s’est immédiatement manifestée, forçant un trois-et-out sur la première possession du match d’Otterbein.

Lors du deuxième entraînement d’Otterbein, Jewitt a porté le ballon mais a été dépouillé par Mahleek Melton. Brady Panucci l’a récupéré à l’Otterbein 15, préparant le touché de 15 verges de Vierstra pour donner à MC une avance rapide de 6-0.

Plus tard, Vierstra a attiré des hors-jeu d’Otterbein et a profité du jeu libre en complétant une passe de 52 verges à Jay Melchiori. Trois joueurs plus tard, Vierstra s’est précipité pour son deuxième TD du match à 7 mètres pour porter le score à 13-0.

Vers la fin du premier quart-temps, Harley Hopkins de Marietta a limogé le QB d’Otterbein Eason Hardouin pour une perte de 12 verges au troisième essai. Cela a donné à MC une bonne position sur le terrain et a conduit à un panier de 40 verges par Matthew Gossett, portant le score à 16-0.

Les Pionniers ont marqué à nouveau au deuxième quart sur le touché de 2 verges d’Agnew. Agnew a réalisé des courses de 7 et 15 verges sur le trajet menant au jeu marquant.

Marietta a ajouté un autre touché 18 secondes avant la mi-temps lorsque Dawson Snyder a capté une passe écran de Vierstra à 34 mètres vers la maison. Les Pios menaient 29-0 à la mi-temps.

La seconde mi-temps a été à peu près la même, alors que les Pionniers ont repris là où ils s’étaient arrêtés avec un touché de 33 verges exécuté par Agnew lors du premier entraînement du troisième quart. Snyder a réussi une course de 23 verges pour établir le score, ce qui porte le score à 36-0.

Vante’ Hodges a porté le score à 43-0 lorsqu’il a couru pour un touché de 26 verges avec 11 :05 à jouer.

Une paire de produits du comté de Washington a produit des chiffres d’affaires pour les Pionniers. Tanner Bills, diplômé de Frontier, a eu une interception tandis que Holden Dailey, diplômé de Waterford, a eu un strip-sack.

L’ancien guerrier Warren Evan Gandee a capté une passe de 10 verges de Logyn Ratliff en troisième et 9e pour préparer la course TD de 1 verge de Zion Jackson-Wilborn avec 4:22 à jouer pour porter le score à 50-0.

Dans ce qui s’est avéré être une fin de match appropriée, la défense de la deuxième équipe de Marietta a réussi à se maintenir sur la ligne de but alors que le temps expirait pour préserver le blanchissage. Cette séquence a enflammé la touche de Marietta.

« Peu importe qui vous êtes, en quelle année vous êtes, tout le monde va se mobiliser et faire sa part. » dit McCartney. « C’est arrivé au point où même les gars qui sont quatrième et cinquième équipe, Jayvees, peu importe comment vous voulez les appeler, si nous avons besoin d’eux, nous ne les mettons pas juste pour occuper une place. Nous les engageons parce que nous pouvons compter sur eux pour faire leur travail. J’adore les regarder jouer.

Waddle a ajouté, « Ce que je ne veux pas faire, c’est jouer pour les statistiques en gardant la défense de notre première équipe là-dedans. Nous avons remplacé les gars et ceux qui étaient dans le match à ce moment-là ont fait un sacré travail pour se relever et s’arrêter. Je suis certainement fier d’eux pour cela.

Les Pionniers prendront la route pour la première fois la semaine prochaine lors de leur visite à Baldwin Wallace.

« Nous venons pour tout le monde » dit McCartney. « Nous espérons une bonne saison. À mon avis, c’est personnellement le meilleur que nous ayons connu depuis longtemps.

Contactez Jordan Holland à [email protected].







