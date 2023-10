Marietta College perplexe par John Carroll | Actualités, Sports, Emplois

MARIETTA – Le numéro 12, John Carroll, a pris une avance de 21-0 après le premier quart-temps ici samedi après-midi au Don Drumm Stadium et a réussi à s’accrocher pour une victoire 31-28 de l’Ohio Athletic Conference contre Marietta College, qui est tombée à 0-35. -1 dans la série de tous les temps.

Les Blue Streaks (4-1, 4-0) n’ont eu besoin que de cinq jeux pour marquer à 2:11 du début de l’affaire lorsque Joe Collins a rejoint Brennan Fugh pour une passe de touché de 37 verges.

Connor Vierstra, qui a complété 34 des 50 passes pour 395 verges et deux interceptions, a été repéré par Jacob Hufnagel lors du premier jeu de mêlée des Pionniers.

Quatre jeux plus tard, Jon Tomcufcik a réussi une course de TD de 4 verges et c’était 14-0 après le succès du PAT de Yanni Volas.

MC (3-2, 2-2), qui revient au jeu à 14 heures samedi prochain à Wilmington, n’a pas réussi à convertir un quatrième et un au JCU 46 alors que Vierstra a été retenu sans gain sur un furtif.

Bien que les Pionniers aient tenu et forcé un botté de dégagement, le programme de l’entraîneur-chef Andy Waddle a suivi avec un trois-et-out.

Les Blue Streaks ont porté le score à 21-0 seulement quatre jeux plus tard lorsque Collins a trouvé Fugh pour une passe de touché de 15 verges à 3:13 du premier.

Bryce Agnew, qui a mené les hôtes avec 20 courses pour 65 verges, a trouvé une marge de manœuvre lors de la série suivante. Face à un troisième et un 7 à la JCU 21.

Vierstra a lancé une double couverture dans la zone des buts.

Elijah Chungu de JCU était là avec son coéquipier Kevin Doyle, qui a réussi à faire basculer le ballon, mais il est passé entre les mains de Jay Melchiori juste avant qu’il ne sorte des limites pour un touché. Le point supplémentaire de Derek Cline a réduit l’écart à 14 à 12:34 de la seconde.

Les Blue Streaks ont vu leur prochain entraînement contrecarré lorsque Jaelon Quiero-Gordon du MC a effectué une interception bondissante, mais les hôtes n’ont converti qu’un premier essai avant qu’un appel d’attente sur les troisième et 1 au JCU 41 ne conduise à un botté de dégagement.

Chance Knight, qui a rejoint son coéquipier Harley Hopkins avec deux plaqués pour défaite chacun, a réussi un TFL clé de 6 verges d’Evan McVay sur un troisième et un snap à mi-chemin du deuxième. Les visiteurs ont été forcés de dégager et les Pionniers ont trouvé la piste avec 49 ticks restants avant l’entracte lorsque Vierstra a effectué une passe de touché de 12 verges à Dawson Snyder, qui a terminé avec un sommet de match de 15 attrapés pour 164 verges.

Snyder a ouvert la seconde période avec un retour de coup d’envoi de 35 verges, puis a réussi une réception de 14 verges. Malgré un appel d’attente, l’équipe de l’entraîneur Waddle a obtenu un troisième et un et un quatrième et un au JCU 35, mais n’a pas pu se convertir.

Les Blue Streaks, qui accueillent Ohio Northern pour une confrontation à 14 heures samedi prochain, ont dû se contenter d’un panier de 35 verges par Volas lors de l’entraînement qui a suivi à 8 :42.

Dre Baldwin a réussi une saisie de 20 verges pour permettre aux hôtes de participer à leur prochaine série. Marietta College a converti un troisième et un au JCU 46 lorsque Vierstra a frappé l’ailier rapproché Derek Wittsberger pour un gain de 9. Les Pionniers ont finalement atteint la zone rouge lorsque John Sierputowski a réussi une réception de 15 verges, qui a converti un troisième et un. 7 et a déplacé le ballon vers le 9. Lors du jeu suivant, Snyder a pris une inclinaison pour un touché alors que le déficit n’était que de 24-21 à 3:57 du troisième.

John Carroll, mené au sol par Mason Sullivan (17-90) et Evan McVay (13-59), a dû dégager lors du premier jeu du quatrième après que Collins ait été limogé par Anthony Sabatino et Jake Visnic.

Bien qu’ils aient pris le relais sur leur propre 10, les Pionniers ont déplacé le ballon jusqu’au JCU 26 avant que Lamar Thomas ne reprenne Vierstra.

Après avoir remporté un trio de premiers essais, qui comprenaient à un moment donné six courses consécutives, l’entraîneur-chef de première année du JCU, Jeff Bearman, a organisé un jeu de passes avec son équipe au MC 48 dès le premier essai. Collins a fini par trouver l’ailier rapproché Lucas D’Orazio, qui était tout seul, pour le touché de 48 verges et un avantage de 31-21 avec 5:41 à jouer.

En baisse mais pas éliminés, les Pionniers ont réussi à parcourir 73 verges et ont trouvé la piste lorsque Snyder a attrapé un fondu de 2 verges de Vierstra, ce qui a réduit le déficit à trois avec 2:21 au compteur.

Même si Marietta n’a pas réussi à obtenir le coup de pied en jeu, les Blue Streaks ont finalement été forcés de dégager alors que les hôtes prenaient possession avec 1:59 à jouer à leurs 20 et aucun temps mort.

Vierstra, qui a commencé l’entraînement avec une mêlée de 14 verges, a complété 8 verges pour Melchiori, 10 verges pour Baldwin et 14 verges pour Snyder. Cela a donné à MC un premier et 10 au John Carroll 34 alors que le chronomètre passait en dessous d’une minute, mais Jahiem Peake a suivi avec un sac et les Blue Streaks ont tenu bon.

« De toute évidence, nous n’avons pas commencé comme nous le souhaitions et nous nous sommes creusés un grand trou. » a admis l’entraîneur Waddle, qui a subi un échappé forcé de Hopkins sur lequel JCU a réussi à tomber. « Nous avons dû nous battre tout au long de la journée, mais nous sommes fiers des efforts de nos gars et de la façon dont ils se sont battus tout au long de la journée.

«Nous venons de rater quelques jeux. Nous y sommes allés deux fois au quatrième essai et nous n’avons pas pu reprendre ces deux-là. C’était frustrant, mais je pense que dans l’ensemble, notre attaque a fait du très bon travail aujourd’hui. Nous avions le choix dès le premier jeu du match, mais dans l’ensemble, je pense que nous avons joué un bon match aujourd’hui et que les gars ont été coriaces.

Parallèlement au gros match de Snyder, Melchiori a réussi sept attrapés pour 80 verges et Sierputowski a réussi sept attrapés pour 82 verges. D’Orazio a mené les visiteurs avec cinq attrapés pour 94 bandes.

Marietta College a non seulement remporté la première bataille, 28-21, mais a terminé avec un avantage de 496-360 au total.







