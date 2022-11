“Mariés au premier regard : où sont-ils maintenant ?” Avant-première exclusive : vidéo – Hollywood Life

Michel s’arrête pour voir Kristen et offrez-lui un cadeau d’anniversaire en retard dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 16 novembre de Mariés au premier regard : où sont-ils maintenant ? spécial saison 15. Krysten attrape la carte en premier et l’ouvre. Elle se met à pleurer et tend la carte à Mitch pour qu’il la lise.

Plus de nouvelles ‘MAFS’:

“Je veux que vous sachiez que je suis extrêmement reconnaissant pour l’expérience unique que nous avons partagée. Je me souviendrai toujours des bons moments, du travail d’équipe, de la camaraderie et des défis que nous avons surmontés ensemble », écrit Mitch sur sa carte. Il dit également que Krysten “m’a inspiré à grandir et à devenir une meilleure personne”. Il est reconnaissant qu’elle l’ait poussé hors de sa zone de confort.

Krysten est submergée d’émotions. Ils partagent un doux câlin avant qu’elle n’ouvre le reste de son cadeau. Il lui donne un sac banane et une pièce de décoration intérieure inspirante.

« J’apprécie vraiment qu’il ait mis tout cela ensemble pour moi. J’ai vraiment l’impression que nous développons une sorte d’amitié et naviguons ensemble dans cette vie après le divorce », admet Krysten.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Elle ajoute: “Il y a un peu de sentiments persistants, mais c’est parce que nous étions mari et femme et cela signifiait vraiment quelque chose pour moi, et je ne pense pas que cela disparaîtra un jour.”

Alors que Mitch et Krysten ont décidé de ne plus être ensemble, il n’y a pas de mauvais sang entre eux. Plus tôt dans la saison, alors que Mitch luttait contre ses sentiments, il a admis qu’il ne ressentait pas cette “étincelle physique” avec Krysten.

Lien connexe Lié: Marlow Barkley : 5 choses à savoir sur l’adorable co-vedette de “Slumberland” de 13 ans de Jason Momoa

“Je me mets tellement de pression énorme parce que tout sur papier s’additionne”, a déclaré Mitch. «Je peux voir pourquoi les experts nous ont égalés, la compatibilité, les objectifs de vie. Elle est définitivement comme une personne géniale, et j’aime vraiment apprendre à la connaître, mais je ne ressens juste pas cette étincelle physique. La Mariés au premier regard : où sont-ils maintenant ? spécial sera diffusé à 20 h sur Lifetime.