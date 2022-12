Mariés à première vue, les stars britanniques Dan et Matt se sont séparés après deux ans ensemble après avoir planifié un mariage

MARIÉS Au premier regard, les stars britanniques Dan Mckee et Matt Jameson se sont séparés après deux ans ensemble.

Le couple préféré des fans, Dan, 28 ans, et Matt, 40 ans, ont participé à l’expérience de mariage E4 en 2021.

Ils ont partagé la triste nouvelle sur Instagram dans une déclaration commune et ont déclaré qu’ils étaient “mieux en tant qu’amis”.

Dan a dit : « Hé les gars !

“Comme vous le savez tous, nous avons vécu une incroyable aventure ensemble ces deux dernières années et nous nous sommes donné toutes les chances de faire fonctionner les choses en couple, mais au cours des derniers mois, nous avons réalisé que nous étions en fait meilleurs en tant qu’amis. ”

Il a poursuivi: “Les ruptures ne sont jamais faciles, même à l’amiable, mais nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre soutien et votre gentillesse après notre voyage ensemble.”

La séparation survient peu de temps après qu’ils aient parlé de l’intention de se marier dans la vraie vie.

Il y a quelques mois à peine, Matt a déclaré à OK ! : “Nous étions récemment à l’un des mariages d’un ami de Dan et nous avons discuté avec un organisateur de mariage.

« C’est certainement quelque chose auquel nous pensons.

“J’adorerais ça et je sais que Dan aussi.

«Mais nous ne sommes pas pressés, nous embrassons ce que nous avons ensemble en ce moment. Nous avons traversé cette expérience immensément intense.

Dan et Matt ont été jumelés par les experts du spectacle Mel Schilling, Paul C Brunson et Charlene Douglas.

Après avoir quitté le spectacle, ils se sont lancés dans une entreprise qui gère ensemble Wildbay Retreats – une retraite de méditation de bien-être tout compris.

Les fans n’ont pas tardé à exprimer leur tristesse et à partager des messages de soutien après avoir révélé la scission.

Un fan a écrit: “Je suis vraiment désolé d’apprendre que cela n’a pas fonctionné. Mais vous avez une amitié fabuleuse à partir de tout xxx »

« Je suis triste d’apprendre la nouvelle, mais je suis ravi que ce soit une bonne rupture. Vous êtes tous les deux fabuleux », a déclaré un autre.