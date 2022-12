Mariés à première vue, les retrouvailles de Noël au Royaume-Uni explosent en hurlements alors que les acteurs s’affrontent sur la Jordanie

LA réunion de Noël de The Married at First Sight UK offrira autant de drame que le spectacle principal – y compris une rangée de cris à table.

MAFS UK revient demain avec son épisode festif spécial et il semble que la séparation de choc de Jordan Emmett-Connelly et Chanita Stephenson soit toujours un sujet brûlant.

Jordan se retrouve au centre de l'attention

Et il ne faut pas longtemps avant qu'une dispute n'éclate

Rejoindre le casting de cette année pour un débriefing est la star de la série de l’année dernière Nikita Jasmine et il ne faut pas longtemps avant qu’elle ne se heurte aux autres.

Au cours d’une conversation, Nikita offre ses conseils à Jordan, qu’elle insiste sur le fait qu’elle connaissait avant qu’il ne soit dans l’émission.

Mais ses bonnes intentions ne plaisent pas à tout le monde. S’exprimant hors caméra, Zoe Clifton a déclaré: “Mettre le nez dans les affaires de quelqu’un et dire” vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela “, ce n’est pas correct.”

Chanita n’est pas non plus impressionnée, ajoutant: “Je pense que Nikita doit rester en dehors de ma relation avec Jordan.”

Lorsque Nikita accuse Chanita de “l’avoir relevée” de son amitié avec Jordan, les choses sombrent dans le chaos.

Zoe se lève et pointe Nikita du doigt et crie : « Oi ! Je suis putain de te parler !

Les téléspectateurs devront attendre l’émission de demain pour savoir ce qui se passera après les retombées.

Mais les fans ont été choqués lorsqu’une source a déclaré à MailOnline : “Le mariage de Jordan et Chanita n’a pas duré. Chanita a tout essayé pour garder l’étincelle qu’ils avaient… Jordan ne semblait plus intéressé.

“Une fois le tournage de la série terminé, Jordan a pris du recul et a complètement cessé de lui envoyer des messages – Chanita avait le cœur brisé.”