La mariée la plus détestée d’AUSTRALIE, Ines Basic, est maintenant méconnaissable depuis son temps sur Mariés au premier regard.

La star de télé-réalité, 30 ans, qui a été critiquée par les fans britanniques pour son traitement du mari Bronson Norrish, a subi 25000 £ de procédures cosmétiques.

Depuis le tournage en 2019, elle a eu du remplissage pour les lèvres, du Botox et a transformé son sourire avec des facettes en porcelaine « Picasso » coûteuses sur ses dents supérieures et inférieures.

Ines raconte au Sun: «Quand le dentiste a refait ma bouche, cela a changé l’alignement et c’était un peu comme avoir une reconstruction de la mâchoire aussi. Je reçois également du Botox dans les muscles masséters, c’est pourquoi mon visage est maintenant très différent.

L’injection de Botox dans le muscle masséter réduit sa taille et est effectuée pour amincir le visage.

La star de télé-réalité controversée se fait également injecter du Botox dans son front et ses pattes d’oie, et entre 0,5 ml et 1 ml de remplissage injecté dans ses lèvres pour les garder charnues.

Ines pense que son look est «plus simple» que les personnalités britanniques de la télé-réalité, telles que Geordie Shore et les stars de Love Island.

«J’ai regardé des émissions britanniques et elles semblent toutes être des filles blondes folles avec de faux ongles et mon look est plus simple. Leurs spectacles sont tellement plus mouvementés.

Ines est maintenant une influenceuse Instagram à plein temps en Australie, a travaillé avec les plus grandes marques de beauté et a été transportée à Los Angeles pour le lancement de produits.

Mariée à première vue, la mariée australienne perd près de 2 pierres et transforme son look

Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait à la télé-réalité après son ascension vers la gloire au Royaume-Uni, Ines a déclaré que c’était peu probable – mais qu’elle envisagerait de faire une émission de ce côté du monde.

«Je pense que je suis sur la télé-réalité parce que [in Australia] ce n’est pas la réalité, c’est fondamentalement scénarisé, merdique et manipulé. Mais j’en ferais peut-être un au Royaume-Uni.