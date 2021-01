MARIÉE à First Sight, la star australienne Ines est sortie d’un combat explosif après sa fuite, Sam a admis qu’il regrettait de coucher avec elle.

La candidate à la réalité au visage dur est devenue furieuse lorsque les autres couples mariés se sont retournés contre elle lorsque leur liaison a été révélée.

Mais Ines et Sam ont refusé d’admettre qu’ils étaient devenus intimes – insistant à la place sur le seul baiser partagé.

Sam a déclaré: « Ines veut cet engagement à long terme de ma part et pendant le peu de temps que nous avons été ensemble, je ne peux pas le garantir.

«Je dois être honnête avec Ines à ce sujet. Je ne peux pas rester assis là et dire que je peux.

«Si je pouvais avoir plus de temps, je n’accepterais pas le message ou je n’aurais pas rencontré Ines. Je le regrette.

Choquée, Ines commença à sourire alors que le coup brutal tombait.

Cyrell dégoûté se déchaîna après avoir vu Inès rire. Elle a crié: « Inès pourquoi tu ris? Je vais te crier dessus.

«Vous venez de ruiner un mariage et vous êtes assis là en souriant tandis que votre mari ressemble à un morceau de merde.

«Je suis tellement désolé pour vous, Bronson et Elizabeth, vous méritez mieux que ça.

«Le monde ne tourne pas autour de toi, Sam. Tu n’es pas un roi ding-a-ling.

Refusant d’écouter l’explosion de Cyrell, Ines est sortie de la cérémonie d’engagement en disant: « Pourquoi me crie-t-elle après? C’est juste dégoûtant. Je ne suis pas dedans. »

Elle est revenue plus tard – mais seulement si Cyrell était retiré de la pièce.

Heureuse qu’elle n’ait pas à « écouter p ****** », Cyrell partit main dans la main avec son mari.

Sam et Ines ont ensuite été grillés par les autres couples mariés qui ont exigé de savoir exactement ce qui s’était passé.

Interrogée par un expert si elle comprend pourquoi le groupe est si excité, Ines a répondu: « Non, je veux dire que je m’occupe de mes affaires. J’ai vécu mon histoire. Vous n’êtes ni mes pensées ni mes sentiments.

«Pour être honnête, je m’en fiche. Je ne regrette rien, jamais.

« Je suis une personne, je vais faire des erreurs tout le temps. Ce n’était pas une erreur. »

L’épisode explosif s’est terminé avec la relation d’Elizabeth et Sam et le mariage d’Ines et Bronson.

Les entremetteurs ont ensuite révélé une torsion surprise que deux nouveaux couples rejoindraient le groupe dans le prochain épisode.