Mariée à First Sight Australia, Lauren Huntriss critique les producteurs qui «  l’ont forcée à dire qu’elle était lesbienne  »

MARRIED At First Sight L’Australienne Lauren Huntriss n’a pas pu contenir ses émotions après avoir dit qu’elle se sentait «manipulée» dans l’émission de télé-réalité.

La star émoussée, qui est apparue dans la sixième série de l’émission de matchmaking qui a pris d’assaut le Royaume-Uni, a donné une interview sans retenue sur la façon dont elle se sentait «abandonnée» par les producteurs de l’émission.

La série Mariés au premier regard voit un groupe d’experts en relations, y compris des sociologues, des conseillers matrimoniaux et des psychologues cliniciens, mener une enquête et entreprendre d’autres tests pour faire correspondre une paire de parfaits inconnus ensemble – qui acceptent ensuite de se marier.

Lauren, 32 ans, a déclaré qu’elle se sentait « dégoûtée » en regardant comment sa relation avec la « vierge » Matt Bennett se déroulait à la télévision.

« Je me suis sentie dégoûtée (quand j’ai vu la première version éditée) et j’étais tellement bouleversée. Ensuite, j’ai reçu tellement de haine », a-t-elle déclaré en larmes à la radio australienne.

«Pour eux de me dépeindre comme cette nympho, c’était dégoûtant. Je me sens tellement déçu.

Lauren a déclaré aux animateurs de radio Jackie ‘O’ Henderson et Beau Ryan dans l’émission Kyle et Jackie O qu’elle se sentait «manipulée par les producteurs», en particulier lorsqu’il s’agissait de sexe.

« Ils ont fait croire qu’ils avaient associé cette vierge avec quelqu’un qui est un monstre du sexe », a observé Beau.

Lauren a convenu: « Ils m’ont fait ressembler au méchant de la relation. »

Elle a ensuite ajouté: «Donc, je veux juste clarifier cela, parce que tout d’abord quiconque regarde la télé-réalité comprend sûrement que ce n’est pas la vraie vie. Ce n’est pas la réalité.

« Les producteurs iront à l’extrême pour raconter une histoire et ils vous éditeront et vous manipuleront de toutes les manières possibles pour raconter cette histoire. Je mérite de dire mon point de vue. »

Lauren a ensuite laissé tomber la bombe dans laquelle elle affirmait que les producteurs l’avaient forcée à dire qu’elle était lesbienne et ne la laissaient pas terminer le tournage avant d’utiliser le terme réel.

« Avec le truc lesbien. Au départ, ma réponse était: » A 18-20 ans, j’ai eu une mauvaise expérience avec un mec et je détestais les hommes en conséquence. Donc, je ne sortais qu’avec des femmes « », a-t-elle expliqué.

« C’est ce que j’ai dit, c’est tout. Mon producteur m’a dit » C’est fantastique, super, mais nous allons vous faire rejouer ça, le redire et utiliser le mot lesbienne « .

« Je me suis dit: » Je ne suis pas d’accord avec ça. Je ne veux pas utiliser ce mot, je ne me considère pas comme lesbienne. Ça ne me semblait pas bien « .

« Vous avez tous vu comment était Matt, il ne m’a jamais vraiment défendu. Donc, c’était comme tous ces hommes contre moi. Ils vous diront littéralement ‘nous vous garderons ici toute la journée jusqu’à ce que vous le disiez’. »

Lauren a ensuite expliqué comment sa conversation avec Matt sur le swing et les trios avait été coupée et sortie de son contexte.

« La conversation réelle a duré environ une demi-heure, le public n’a donc vu qu’un extrait de ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.

« Je parlais à Matt de certains de mes amis qui sont mariés et qui aiment le swing. Et j’ai dit » Je pense qu’il n’y a rien de mal à cela, tout le monde dans une relation a des désirs et des besoins différents, mais ce n’est pas pour moi « .

«Je n’ai jamais proposé à Matt de nous balancer ou de faire un trio. J’essayais essentiellement de dire que c’est ce que font certains couples. «

Lauren a précisé qu’elle avait seulement demandé à Matt d’être plus dominant et de montrer de l’affection, après avoir perdu sa virginité avec elle pendant leur lune de miel.

Mais la lune de miel n’a pas duré longtemps et ils ont été le premier couple à se séparer et à quitter la série dans cette série.

Matt a raconté qu’il n’était « pas attiré » par son match et a jeté son alliance dans une cascade.