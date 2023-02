Marie, reine d’Écosse, lettres de prison décodées

Un trio de briseurs de code a trouvé et déchiffré un trésor de lettres perdues écrites par Mary, Queen of Scots.

Les 57 lettres secrètes, de Mary Stuart à l’ambassadeur de France en Angleterre entre 1578 et 1584, ont été écrites dans un code élaboré. Les découvertes surviennent 436 ans après la mort de Mary par exécution le 8 février 1587.

La plupart des lettres étaient conservées à la Bibliothèque nationale de France à Paris, principalement dans un grand nombre de documents non marqués qui étaient également écrits en chiffrement – des symboles graphiques spéciaux. Les documents ont été répertoriés comme datant de la première moitié du XVIe siècle et que l’on pense être lié à l’Italie.

Ensuite, un trio passionné par le déchiffrage des chiffres historiques est tombé sur les documents.

George Lasry, informaticien et cryptographe français ; Norbert Biermann, pianiste et professeur de musique allemand ; et Satoshi Tomokiyo, un physicien et expert en brevets du Japon, ont tous travaillé ensemble pour découvrir la vérité derrière les documents.

L’équipe multidisciplinaire travaille ensemble depuis 10 ans pour trouver et comprendre les chiffres historiques. Lasry est également membre du projet DECRYPT, qui numérise, transcrit et identifie la signification des chiffres historiques.

Une fois que les chercheurs ont commencé à travailler sur les chiffres uniques, ils ont rapidement réalisé que la correspondance était écrite en français et qu’il n’y avait rien d’italien à ce sujet.

L’équipe a repéré des verbes et des adverbes qui utilisaient une forme féminine, des mentions de captivité – et un mot-clé : Walsingham. Sir Francis Walsingham était le secrétaire et maître-espion de la reine Elizabeth I. Ensemble, tous les signes indiquaient que l’équipe avait peut-être retrouvé des lettres de Mary Stuart que l’on croyait perdues depuis des siècles.

Les résultats ont été publiés mardi dans la revue Cryptologia.

“Mary, reine d’Écosse, a laissé un vaste corpus de lettres conservées dans diverses archives”, a déclaré Lasry dans un communiqué. “Il y avait des preuves antérieures, cependant, que d’autres lettres de Mary Stuart manquaient dans ces collections, telles que celles référencées dans d’autres sources mais non trouvées ailleurs. Les lettres que nous avons déchiffrées font très probablement partie de cette correspondance secrète perdue.”

Le matériel nouvellement déchiffré, qui compte environ 50 000 mots au total, jette un nouvel éclairage sur le temps passé par Mary en captivité en Angleterre.

Correspondance secrète

Mary Stuart, catholique, était en première ligne pour la succession au trône d’Angleterre après sa cousine protestante, la reine Elizabeth I. Les catholiques considéraient Mary comme la souveraine légitime. Considérant Mary Stuart comme une menace, Elizabeth I a emprisonné son cousin pendant 19 ans, sous la garde du comte de Shrewsbury en Angleterre pendant la majeure partie de cette période. Elle a été exécutée par décapitation à l’âge de 44 ans pour son rôle présumé dans un complot visant à faire assassiner Elizabeth I.

Mais Mary n’était pas inactive en captivité. Elle a entretenu une correspondance régulière avec des alliés et a essayé de recruter des messagers pour cacher ses lettres aux ennemis.

Les nouvelles lettres révèlent de nouveaux détails sur sa communication avec Michel de Castelnau, sieur de la Mauvissière, ambassadeur de France en Angleterre. La correspondance peut avoir commencé dès 1578. L’ambassadeur a transmis des lettres de Marie à ses agents en France.

Le gouvernement anglais était au courant de ses activités confidentielles et, à son tour, Walsingham a espionné Mary pendant sa captivité. Il a pu récupérer certaines de ses lettres grâce à un espion à l’intérieur de l’ambassade de France – c’est pourquoi certaines des 57 lettres déchiffré par l’équipe se trouve également dans les archives britanniques.

Dans les lettres, Mary se plaignait des conditions de sa captivité et de sa mauvaise santé. Elle a déploré que ses négociations avec Elizabeth I pour être libérée n’aient pas été menées de bonne foi. Mary a détaillé son aversion pour Walsingham ainsi que pour Robert Dudley, comte de Leicester – un favori de son cousin. Marie a également tenté de soudoyer les fonctionnaires de la reine.

Les lettres montrent également la détresse que Mary a ressentie lorsqu’en août 1582, son fils, James – l’homme qui allait devenir le roi Jacques Ier d’Angleterre deux décennies plus tard – a été enlevé.

Le Dr John Guy, chercheur en histoire au Clare College de Cambridge, en Angleterre, et auteur de « Queen Of Scots : The True Life of Mary Stuart », a pu lire l’étude avant sa publication.

“C’est une recherche étonnante, et ces découvertes seront une sensation littéraire et historique”, a déclaré Guy. “Ils marquent la nouvelle découverte la plus importante sur Mary Stuart, reine d’Écosse, depuis 100 ans.”

Les lettres montrent que même en captivité, Mary était “une analyste avisée et attentive des affaires internationales” qui était impliquée dans les affaires politiques de l’Ecosse, de l’Angleterre et de la France, a déclaré Guy.

Craquer le code

L’équipe de recherche a utilisé des méthodes complexes combinant des algorithmes informatiques, une analyse linguistique et des techniques manuelles de décodage pour déchiffrer les lettres.

“Briser le code n’était pas un eureka moment – cela a pris un certain temps, en épluchant à chaque fois une autre couche de “l’oignon””, a déclaré Lasry.

Au départ, les chercheurs ne pouvaient lire que 30 % du texte à l’aide de l’algorithme informatique. Ensuite, ils ont analysé manuellement les symboles et testé leur signification par essais et erreurs à l’aide d’une analyse contextuelle.

“C’est comme résoudre un très grand jeu de mots croisés”, a déclaré Lasry. “La plupart des efforts ont été consacrés à la transcription des lettres chiffrées (150 000 symboles au total) et à leur interprétation – 50 000 mots, assez pour remplir un livre.”

Les chiffres étaient homophoniques, ce qui signifie que chaque lettre de l’alphabet pouvait être codée à l’aide de plusieurs symboles chiffrés, selon les chercheurs. Cette pratique garantissait que certains symboles n’étaient pas utilisés trop fréquemment. Le texte comprenait également des symboles dédiés pour signifier des lieux, des mots et des noms communs.

L’équipe a également pu comparer les lettres avec certains documents inclus dans les papiers de Walsingham à la British Library à Londres et tracer des chiffrements similaires.

“Nous avons déchiffré des codes plus difficiles, et nous avons déchiffré une lettre occasionnelle d’un roi ou d’une reine, mais rien comparé à 50 nouvelles lettres de l’une des figures historiques les plus célèbres”, a déclaré Lasry.

Il est probable que d’autres lettres codées de Mary manquent encore. En attendant, les lettres fournissent une mine d’informations aux chercheurs.

“Dans notre article, nous ne fournissons qu’une interprétation initiale et des résumés des lettres”, a déclaré Lasry. “Une analyse plus approfondie par des historiens pourrait permettre de mieux comprendre les années de captivité de Mary. Ce serait également formidable, potentiellement, de travailler avec des historiens pour produire un livre édité de ses lettres déchiffrées, annotées et traduites.”